Cultura hará un informe para reubicar la pérgola junto a Santo Domingo

Segunda infraestructura este mes cuyo futuro es modificado por la presión a las instalaciones. Después de la polémica de la valla del Muelle 1, que acabará siendo de vidrio transparente para no dificultar las vistas a la Bahía; la pérgola junto a la Iglesia de Santo Domingo tiene visos de un final similar: la reubicación. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura que no hay "ningún empeño" en que la infraestructura esté en el lugar en el que se está levantando en estos momentos. Pero, detalla el regidor, para hacer alguna modficación del proyecto necesitan un informe de Cultura, que desde la Junta de Andalucía ya han asegurado que se redactará.

Esto se debe a que parte del proyecto de la pérgola está financiado con fondos europeos y para hacer cualquier modificación "se necesita una justificación". Tras la reunión acontecida el mediodía de este martes entre Cultura y Urbanismo la propia Junta de Andalucía ha comunicado que "si el Ayuntamiento opta por retirarla y necesita para ello (al ser un proyecto financiado con fondos europeos) informe o soporte técnico de Cultura, la Delegación territorial lo hará. De hecho, ya se ha ordenado trabajar en dicho informe".

Pese a ello desde la Delegación se precisa que la infraestructura no afecta directamente al Bien de Interés Cultural (BIC) de Santo Domingo y que el entorno del mismo no está protegido, por lo que el proyecto no está informado por Cultura al no estar dentro del Conjunto Histórico de la ciudad.

El alcalde ha asegurado que el lunes, se reunió con la arquitecta y el equipo que ha redactó el proyecto "siempre es bueno hablar con las personas que han reflexionado, que han pensado con la mejor intención de hacer las cosas bien. Tratando de crear unos espacios de estancia más confortables y buscando una conectividad de los espacios, unos y otros", aludiendo a que en 2018, durante la redacción del proyecto, ya se mantuvieron reuniones con los vecinos.

Además, ha bromeado asegurando que "si en Europa no tienen problema" se reubicará la pérgola, a la que supone un sobrecoste "no muy elevado", sin querer dar un espacio a la zona en la que se termine dando cabida a la estructura.