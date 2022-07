La lista de los principales morosos de Málaga con Hacienda: Aifos está a la cabeza

La Agencia Tributaria ha publicado el listado de los principales morosos de España. Son aquellas empresas y particulares que deben al fisco, al menos, 600.000 euros y esta particular lista de la vergüenza contiene 134 folios repletos de nombres y euros caídos en saco roto. Hay, en total, más de 7.000 morosos por un importe total de 17.710 millones de euros. De ellos, algo más de 200 son de Málaga aunque no es fácil precisar porque la Agencia Tributaria no lo pone precisamente fácil. Ofrece un listado en pdf sin posibilidad de editar en el que viene el DNI o NIF, el nombre del deudor y el dinero por orden alfabético, pero sin detallar la provincia de procedencia.

En cualquier caso, el listado lleva publicándose desde 2015 y los grandes morosos son prácticamente los mismos siendo en su mayoría empresas quebradas y en liquidación que murieron en la crisis del ladrillo que se inició en 2008 y cuyos pufos aún colean más de una década después. El gran protagonista vuelve a ser Aifos, tanto a escala societaria como particular. La matriz, Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, debe 91,5 millones de euros, mientras que Promotores y Consultores Ziur adeuda 37,7 millones o Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín 7,4 millones. El fundador de Aifos, Jesús Ruiz Casado, sigue siendo uno de los mayores deudores a título personal del país con 15,5 millones de euros, mientras que su mujer, Teresa Maldonado, debe 15,6 millones.

Más información Documento: Listado de deudores de la Agencia Tributaria en 2021.

Hay que dar por hecho que Hacienda, es decir, la sociedad española, no va a recuperar ni un euro de esa deuda, que está anquilosada desde hace años. Como tampoco va a hacerlo de la inmensa mayoría de morosos de la provincia entre los que aparecen otros ángeles caídos de la promoción inmobiliaria como Procusan (debe 12,4 millones de euros), Evemarina (30,8 millones), Sun Farm (32 millones) o Construcciones Vera (13,7 millones principalmente a través de su filial Draba).

Hay también empresas ligadas al sector turístico, industrial o de servicios que fueron en su día bastante conocidas como Bazar San Juan (que debe dos millones de euros), Isofotón (2,9 millones) o Euralex (5,8 millones). Uno de los casos más llamativos es el de la firma textil Milla Med, propietaria de la cadena infantil malagueña Charanga, que adeuda 8,4 millones de euros pero que sigue funcionando, fabricando y vendiendo sus productos tanto en España como en el extranjero. En 2017 debían 5,7 millones por lo que la cantidad ha ido en aumento.

La crisis económica actual y la presumible avalancha de concursos que van a entrar en el juzgado mercantil de Málaga en los próximos meses provocarán, a priori, un aumento del número de empresas morosas y la cantidad, aunque eso se verá en el listado del año que viene.