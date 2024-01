La llamada de auxilio de la mujer violada en un hotel de Málaga: "Sacadme de aquí, me tiene secuestrada"

"Sacadme de aquí, me tiene secuestrada. Me quita el teléfono, me lo apaga. Tengo que salir". Esta es la llamada de auxilio de la mujer que supuestamente habría sido coaccionada por su ex pareja para viajar a Málaga, donde la habría retenido en un céntrico hotel de la capital y agredido sexualmente. La ayuda de la dueña del alojamiento, que llamó a la Policía y llevó a la víctima a una comisaría, fue clave para salvarla y que los agentes detuvieran al presunto responsable.

La propietaria del pequeño hotel -que cuenta con apenas trece habitaciones- se emociona aún cuando recuerda las palabras de desesperación de la huésped. La ha vuelto a ver y reconoce que tiene mejor aspecto que días atrás. "Me ha dado las gracias por lo que he hecho por ella. Eso compensa todo el miedo que pasé", manifiesta. De no ser por su actuación no sabe qué habría pasado, tampoco quiere siquiera pensarlo.

Llegaron este lunes. Solo habían reservado una noche. Pero, finalmente el hombre decidió que también pernoctarían allí el martes. Esa misma noche, sobre las 23:00, la mujer bajó por primera vez a la recepción del hotel. Llorando, explicó al joven que se encontraba en aquel momento en recepción que había sido violada. El encargado llamó entonces a la dueña del alojamiento y alertó a la Policía Local, cuerpo que informó de que debían avisar a Policía Nacional, siempre según el relato de la propietaria. El asunto aquella noche quedó ahí.

La dueña del hotel cuenta que aquella madrugada apenas pudo pegar ojo. Se quedó preocupada y a la mañana siguiente decidió ir al hotel a primera hora. Poco después de la 9:00, la víctima volvió a bajar: "Por favor me tienes que ayudar, tengo que salir de aquí", recuerda que le repetía. Apenas unos segundos después, marcó a la Sala del 092 de la Policía Local de Málaga para alertar de la situación. Explica que los agentes le aconsejaron que sacara de allí a la mujer y se dirigieran a una comisaría de Policía Nacional.

La víctima subió de nuevo a la habitación para coger algo de abrigo y le dijo a su raptor que iba a por café. Él comenzó a ponerse violento, pero ella consiguió escapar -contó a la propietaria-. Ambas abandonaron el hotel y se dirigieron entonces a la Comisaría de Policía Nacional del distrito Centro. "Estaba muy asustada, él le había dicho que si denunciaba ella también iría a la cárcel", explica la dueña.

Le contó en el trayecto que se habían conocido en Barcelona y habían comenzado una relación sentimental. Tras romper el vínculo, comenzó a amenazarla. De hecho, él tenía una orden que le prohibía acercarse a la mujer y ella -que atraviesa una depresión- se encontraba en un centro de acogida para mujeres víctimas de malos tratos. Al parecer, el hombre, residente desde hacía algún tiempo en Málaga, la coaccionó para que la mujer viajase a la capital y se reencontrase con él. La dueña estaba en el alojamiento cuando llegaron e hicieron el registro. La recuerda a ella "alicaída" y "extremadamente cansada" llegando incluso a aconsejarle que reposara, pero asegura que notó nada "extraño".

Una vez en comisaría, detalla que acudieron al lugar agentes de Policía Local, a quienes también explicaron lo acaecido. A continuación, efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y del Grupo de Investigación y Protección (GIP) acudieron al hotel para detener al presunto agresor sexual. Aunque pretendió huir, una de las empleadas del hotel lo reconoció e indicó a los agentes que se trataba del individuo que iban buscando.

Asimismo, los policías locales activaron el protocolo habitual en casos de violencia sexual y la víctima fue trasladada al Hospital Materno-Infantil para ser sometida a un reconocimiento médico forense. La actuación fue también comunicada a los Mossos d'Esquadra -policía autonómica de Cataluña-, pues había sido denunciada su desaparición tras marcharse del centro en el que residía.

Cabe recordar en este punto la posibilidad de recurrir las 24 horas del día todos los días de la semana al teléfono 016, al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o al canal del WhatsApp en el número 600 000 016 para pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.