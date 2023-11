La madre de Sibora le da el último adiós en Italia: "Mi corazón ha muerto junto a ella"

"Marco (presunto responsable del crimen de Sibora Gagani) destruyó la vida de mi hija, pero al mismo tiempo me quitó la vida a mí también. Mi corazón ha muerto junto a ella". Este es lamento de una madre que, tras nueve años sin saber nada de su hija, la primera noticia que recibió de ella fue que había sido asesinada y su cuerpo estaba emparedado en un piso de Torremolinos. Este sábado, Elisabetta da el último adiós a su "mariposa" en la tierra donde creció y vivió gran parte de su vida, Italia.

Tenía 22 años cuando fue vista por última vez. Era verano, del 2014, en Torremolinos. Sibora se había mudado con el hombre con el que entonces mantenía una relación, Marco G. Lo conoció en Nettuno -municipio italiano situado en la ciudad metropolitana de Roma Capital-, pues ella también vivía allí. "El primer año que se conocieron no pensé nada malo de él, tampoco había algo que me hiciera pensar que la podía estar maltratando", relata su madre. Sin embargo, la relación avanzó y en una de las visitas de Elisabetta a Málaga su hija le confesó que "era muy posesivo y que ya no quería estar con él". También le confesó que, si algún día conseguía separarse de él "tendría que irse lejos, a un lugar donde no la encontrase"

Poco tiempo después de que se le perdiera la pista a la joven, a su madre, que se encontraba a más de mil kilómetros de distancia, le saltaron las alarmas. "Un día me dijo que me iba a llamar y nunca lo hizo". Mientras tanto, su pareja y última persona con la que había mantenido contacto, aseguraba a sus familiares que se había marchado sin previo aviso y que él también desconocía su paradero. "Me empecé a preocupar porque todo me parecía muy extraño", explica. Reconoce que las sospechas siempre estuvieron centradas en Marco, aunque nunca pensó -asegura- "que le hubiera hecho algo tan malo".

Fue precisamente el asesinato de otra mujer, el pasado 17 de mayo, a manos del mismo hombre en la misma localidad lo que hizo saltar las alarmas y que se desencadenara una investigación que llevó a la Policía a encontrar el pasado 6 de junio el cadáver de Sibora emparedado. "Cuando vi su cara en la televisión y en los periódicos por haber matado a otra chica ya supe que Sibora no estaba aquí", lamenta. Y es que aunque los nueve años sin saber nada de ella han sido "terribles", manifiesta que siempre tuvo la "confianza" de que algún día regresaría por la puerta.

Con la certeza de que a su "mariposa" -así la llamaban algunas personas de su entorno- le habían arrebatado la vida, Elisabetta empezó a contar los días para que su cuerpo fuese repatriado Italia y que sus seres queridos pudieran darle el último adiós. Más de cinco meses han pasado de aquello, pero para la madre de Sibora "parece que hace 60 años". No cree que el tiempo pueda cerrar la herida, pero darle sepultura y poder llevarle flores a alguna parte del mundo le consuela.

"La querida ya está en casa" y este sábado 18 de noviembre, tiene lugar un oficio solemne en el Santuario de Nuestra Señora de la Gracia (Nettuno) que comenzará a las 15:00 para que todo aquel quiera pueda despedirse de ella.