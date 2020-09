Mafias piden hasta 20.000 euros a los dueños por sus casas ‘okupadas’

Su equipo, que forman Rafael, Jairo y Joannes, intenta llegar a un acuerdo con el inquilino, “para hacerle entrar en razón de que la casa no es suya”. La negociación puede ser también económica. “Ofrecemos dinero para que –el inquilino– no se quede en la calle y busque un alquiler. Hacemos una labor social porque intentamos ayudar a ambas partes”, sostiene.

"Nos hacen la vida imposible con amenazas"

Más allá de los impagos, las comunidades de vecinos afectadas sufren destrozos y hasta reciben amenazas. Una de ellas, en la barriada de Cortijo Alto, se enfrenta a un grupo de inquilinos "peligrosos" que ocupan de forma ilegal una vivienda. "Son los terceros que han entrado y cada vez peores. Van cambiando de casa. En una de ellas hay 10 personas, de las que cinco son niños. Hacen la vida imposible con roturas de puertas, enganches de luz y agua y, además, amenazan a los vecinos", se lamenta una mujer que vive en el bloque próximo al de los afectados.

Los residentes aseguran sentirse "asustados" y están convencidos de que detrás de estos okupas hay bandas mafiosas. La vivienda que en su caso pretenden desalojar pertenece a una entidad bancaria, lo que, apostillan, les perjudica más que si fuera de un particular porque "no se preocupan igual". "La comunidad se ha puesto en contacto con el banco, pero no se ve movimiento. La Policía ya ha venido 400 veces y no puede hacer nada. Dentro también niños", critica esta vecina.