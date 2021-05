El alcalde de Málaga no descarta la construcción de otro edificio en el suelo del Astoria con financiación pública

La sucesión de proyectos relativos al suelo del Astoria en la Plaza de la Merced se dispone a subir un nuevo peldaño. Si los sondeos geoarqueológicos realizados hace unos meses apuntan la posible localización de restos de gran valor histórico por debajo de los 5,5 metros de profundidad, lo que comprometería la construcción del edificio proyectado (el Málaga All Space, que promueve un grupo empresarial cordobés) hasta el punto de que la concejal de Cultura, Noelia Losada, daba ya por descartada esta actuación el pasado miércoles, ha sido el alcalde, Francisco de la Torre, quien formuló este jueves su esperada declaración al respecto; y lo hizo, primero, con una invitación a la prudencia "hasta que la Consejería de Cultura no se pronuncie sobre el resultado de los sondeos", para no descartar la construcción de un edificio alternativo en el caso, ya asumido, de que el Málaga All Space no pueda materializarse. Eso sí, el alcalde, introdujo un matiz bien significativo: el nuevo edificio se desarrollaría "con financiación pública".

Insistía De la Torre en que, tras haber sido remitido el resultado de los sondeos a la Delegación de Cultura, "corresponde a la Junta de Andalucía aclarar qué se puede hacer y qué se debe proteger, por lo que será dentro de unas semanas cuando podamos afrontar esta cuestión con más certezas". Sin embargo, el alcalde mantiene intacto el empeño en construir un edificio en el suelo del Astoria y no dejar la plaza diáfana hasta la misma calle Victoria "porque, históricamente, la Plaza de la Merced ha estado siempre definida así, con sus cuatro lados. Es algo que hemos debatido con el Colegio de Arquitectos y estamos de acuerdo en que la mejor solución de acuerdo con la identidad histórica de la plaza es construir un edificio". Admitía De la Torre que la prolongación de la excavación arqueológica por debajo de la cota de 5,5 metros hace inviable la construcción del auditorio soterrado de dos plantas con una profundidad de diez metros contemplado en el Málaga All Space, aunque remitió de nuevo al futuro pronunciamiento de la Junta de Andalucía y a los resultados de la excavación "para ver qué corresponde hacer. Tal vez sea posible compatibilizar una construcción de este tipo con la protección de los posibles restos que aparezcan, aunque sea tapándolos". Preguntado por la información obtenida a través de los sondeos geoarqueológicos respecto a los restos hallados, De la Torre se negó a facilitarla "porque es la Junta de Andalucía quien debe hacerlo". Lo que sí está claro es que la excavación arqueológica continuará en virtud, precisamente, de la luz arrojada por los sondeos.

El alcalde niega el varapalo: "Siempre hemos sido conscientes de las dificultades que entraña construir en un lugar tan sensible"

La propia Noelia Losada describía el pasado miércoles esta prolongación de la excavación como una "buena noticia" dada posibilidad de localizar restos de origen romano de gran valor histórico para Málaga, por lo que daba ya por descartada la construcción del edificio aprobado. Preguntado por un posible desencuentro con el Área de Cultura por este motivo, De la Torre matizó que lo que Losada daba por descartado "el edificio proyectado", y fue entonces cuando se refirió a una posible alternativa con otro edificio construido "con financiación pública" y adaptado a las exigencias de los restos arqueológicos. Más aún, el alcalde destacó la "sintonía" con el Área de Cultura en el seguimiento de las actuaciones. Respecto al varapalo que supone el resultado de los sondeos respecto a la elección del Málaga All Space para el suelo del Astoria, fruto de un complejo y polémico concurso público, De la Torre negó tal extremo: "Siempre hemos sido conscientes de las dificultades que entraña construir un nuevo edificio en un lugar tan sensible. Ya cuando quisimos hacer el Museo de Museos, al que hubo que renunciar por la crisis de 2008, sabíamos que el arroyo que viene desde la calle Victoria podía dar problemas para la construcción del edificio. En cualquier caso, seguiremos trabajando y adaptándonos a las circunstancias para darle a Málaga la mejor solución posible".