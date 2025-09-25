Málaga celebrará la Comic-Con hasta 2027 tras firmar un acuerdo con la organización

Unas 25.000 personas han visitado la Comic-Con en Málaga en su primera jornada, este jueves, donde ha habido largas colas a pleno sol para casi todo desde primera hora y un mar de quejas por no poder meter botellas de agua. Miles de cosplayers han tomado el Palacio de Ferias vestidos de superhéroes de Marvel (Iron Man, Los Vengadores, Spiderman, Daredevil, Deadpool) y otros con trajes inspirados por mangas como One Piece, Naruto, Dragon Ball, Akira o Death Note. La capital se ha convertido también en un desfile de estrellas: del actor de Breaking Bad, Aaron Paul, a Natalia Dyer, Nancy en Stranger Things.

La ciudad acogerá la famosa convención tres años, hasta 2027, tras firmar un acuerdo con la organización norteamericana. Lo ha asegurado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, durante su discurso en la inauguración oficial de la esperada cita pasadas las 20:00 de la tarde tras un retraso de media hora.

Los actores españoles Taz Skylar y Dafne Keen han conducido una breve y descafeinada gala de apertura donde David Glanzer, director de comunicación de la San Diego Comic-Con, ha dado un emotivo discurso a la altura de las circunstancias. "Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí esta noche. Por primera vez en nuestros 55 años, Comic-Con ha salido de San Diego, California. Hemos extendido nuestras alas, hemos cruzado océanos y hemos encontrado un hogar aquí en la hermosa Málaga", ha reconocido conmovido mientras los aplausos no dejaban de sonar.

David Glanzer durante su emotivo discurso. / Javier Albiñana

La famosa convención, cuyo origen se encuentra "en un sótano de un céntrico hotel de San Diego", nació como "una pequeña reunión de aficionados que creían que ciertas formas de entretenimiento tenían un mérito artístico intrínseco (cómics, cine y televisión)", ha relatado Glanzer. Para el representante de la San Diego Comic-Con, este evento tiene sentido porque "se trata de formar comunidad".

"Este fin de semana celebramos una reunión de personas afines, con diferentes opiniones, experiencias y pasiones variadas. Hablamos diferentes lenguas, pero todos hablamos el mismo idioma: el idioma del amor al arte", ha recalcado. Glanzer se ha despedido dando las gracias al equipo español detrás de esta primera edición tras dos años y medio de "innumerables" reuniones. "Este grupo ha hecho un trabajo increíble. Málaga, bienvenida a la familia Comic-Con", ha celebrado.

Los dos intérpretes han presentado una gala donde han destacado "el calor andaluz" y ese "olor a palomitas" en el interior de la convención donde había stand dedicado a ello todo el día. "Una aplauso para la tierra. Vamos a vivir cuatro días increíbles. No sé cómo asimilarlo", han admitido el actor de One Piece con ese acento canario tan característico mientras enumeraba las bondades de Málaga; "300 días de sol al año, 30 museos, la casa natal de Picasso, las biznagas".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha arrancado su intervención con un tierno "welcome to malaga, dear friends". "Es importante dejar claro que la cultura pop une a mucha gente de diferentes países con distintas formas de pensar, como la cultura en general", ha reconocido mientras ha recalcado "la capacidad que tiene Málaga y Andalucía de ser a la vez consumidora y creadora de cultura audiovisual".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hablado de Andalucía como "un gran plató de cine de casi 90.000 kilómetros cuadrados donde se puede desarrollar cualquier fantasía". "De hecho, se desarrolla todos los años con rodajes de series, de cine, de fantasías de todo tipo", ha subrayado.

La Comic-Con seguirá en "nuestra tierra" los próximos tres años. "Tres años para disfrutar, para mejorar", ha declarado en torno al acuerdo hasta 2027 para que la convención se siga celebrando en la capital malagueña. Un vídeo promocional con la Andalucía más castiza ha despedido la gala junto a una coreografía con la banda sonora de Star Wars de fondo y mucho confeti.