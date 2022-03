Un hecho histórico: se podrá ir de Málaga a Granada en tren directo a partir de abril

Málaga y Granada son dos provincias hermanas que, a partir de abril, estarán aún mejor conectadas. Aunque parezca sorprendente, no hay un tren directo que comunique ambas ciudades pero eso ya va a ser historia porque Renfe ha anunciado que comenzará a operar esta ruta a partir del 4 de abril.

Utilizará trenes Avant, con los que ya se puede viajar también desde Málaga a Córdoba o Sevilla, con cuatro enlaces diarios. Habrá salidas desde Málaga a las 9:25 y a las 20:25 y desde Granada a las 7:40 y a las 18:50. Todos harán parada en Loja y también lo harán en Antequera cuando esté hecha la estación de alta velocidad en este municipio malagueño.

El trayecto durará una hora y diez minutos y, en principio, tiene una tarifa de ida de 23,10 euros y de 37 euros en el caso de la ida y vuelta. No obstante, como ocurre por ejemplo con el AVE hay multitud de tarifas y Renfe va a comercializar también abonos a partir del 3 de abril como la Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 o Tarjeta Plus 50 viajes. En este último caso, diseñado lógicamente para personas que vayan a coger mucho ese tren, el coste se queda en 8,5 euros por trayecto.

Desde Renfe han informado que los billetes ya están puestos a la venta y que se pueden adquirir en los puntos habituales como las taquillas, agencias de viajes, aplicaciones, en el teléfono 912320320 o a través de la web www.renfe.com.

Los trenes Avant que se utilizarán en esta línea son de la serie 104, los habituales en el resto de conexiones andaluzas ya que están especialmente pensados para distancias medias. Están formados por cuatro coches con un total de 237 plazas y alcanzan una velocidad comercial de 250 kilómetros por hora. En total, por tanto, Renfe va a ofrecer más de 6.600 plazas a la semana entre Málaga y Granada aunque ese numero se aumentará en el futuro ya que, según explican desde la compañía, "esta oferta inicial se incrementará en una segunda fase con un tren más en cada sentido según lo decretado en el contrato de Obligación de Servicio Público que Renfe mantiene con la Administración General del Estado". Por tanto, habrá en un plazo aún no determinado seis enlaces en lugar de los cuatro que empiezan en abril.

Respecto a los horarios, el tren que saldrá desde Málaga a las 9:25 parará en Loja a las 10:16 y llegará a la capital granadina a las 10:37. El que parte a las 20:25 llega a Loja a las 21:16 y a Granada a las 21:37. En sentido contrario, sale de Granada a las 7:40, para en Loja a las 8:02 y en Málaga a las 8:50 y el segundo sale a las 18:50, para en Loja a las 19:12 y en Málaga a las 20:00.

El gran reto para Renfe será convencer a los clientes de que es más cómodo ir en tren desde Málaga a Granada que en coche, ya que el tiempo de viaje es similar. Lógicamente todo depende del número de viajeros y del precio del combustible, que ahora está por las nubes. En cualquier caso, Renfe señala que "el objetivo de los servicios Avant es extender los beneficios de la alta velocidad entre poblaciones cercanas, para ofrecer desplazamientos con altos niveles de confort, seguridad y tiempos de viaje muy competitivos respecto a otros modos de transporte que favorezcan el uso recurrente del tren tanto por motivos laborales/estudios como de ocio". Habrá gustos para todo, personas que prefieran ir en tren, otras en coche y muchas que utilizarán los dos medios en función de sus necesidades. Lo importante es que este servicio ya está en marcha y que abre una posibilidad más a los malagueños, a los granadinos y a los turistas que quieran ver las dos ciudades.