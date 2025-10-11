Vecinos en Málaga este denuncian la presencia de una familia de jabalíes: "¿Tenemos que esperar a que ataquen a un niño?"

Ciudad Jardín, la Victoria, Churriana, Limonar. La problemática de los jabalíes en Málaga capital no es ninguna novedad. Sin ir más lejos, en marzo una piara llegó hasta el Centro y pararon el tráfico unos minutos. Ahora, vecinos de Málaga este denuncian la presencia de una familia de jabalíes. Una piara de estos animales salvajes baja desde hace meses a comer de la basura de un contenedor en la urbanización Jardines de Miraflores.

"Varios de los inquilinos avisaron de que una familia de jabalíes estaban bajando con frecuencia al barrio. Al menos desde hace dos meses. Al parecer el macho, la hembra y cuatro crías. Yo aún no los había visto hasta ayer viernes sobre las 22:30. Pasaba con el coche, acompañado de mis niñas, y los vimos comer basura de un contenedor", explica Nacho Picatoste, vecino de uno de los 17 bloques de la urbanización malagueña, a este periódico.

"¿Tenemos que esperar a que ataquen a un niño?", se pregunta mientras señala que ayer una chica se acercó para grabarlos y "ni se inmutaron". "Parece que forman parte del decorado del barrio", critica. Picatoste se encontró con un vecino y le alertó porque este iba a pasear a su perro y podría ser "peligroso". "En el grupo de WhatsApp de los vecinos han comentado que atacaron a una vecina con un perro", cuenta.

Los vecinos de la urbanización Jardines de Miraflores tomaron medidas en los próximos días avisando al Ayuntamiento y al Seprona. "Llevamos meses con jabalíes con la ciudad. Es una problemática, una realidad. Cuando ataquen a un niño será cuando actúen. Los inquilinos con perro sí que los sacan con nervios. No es una cosa nueva. Lleva meses pasando en todo Málaga", insiste.

Picatoste recuerda que ya han ocurrido accidentes con estos animales. Un mismo jabalí provocó en octubre del año pasado dos accidentes de tráfico en la carretera de Coín, cerca del término municipal de Alhaurín de la Torre, al cruzar la calzada. El Consistorio sacó esta semana a concurso por segundo año consecutivo el contrato para el control de esta población de animal salvaje en la ciudad.