Málaga, en el mapa del gran golpe policial al cártel de Sinaloa en Europa

El golpe al mayor entramado de tráfico de drogas de síntesis detectado en Europa vuelve a situar a Málaga dentro del mapa de las grandes investigaciones internacionales contra el narcotráfico. La Policía Nacional ha practicado un registro en la provincia en el marco de la segunda fase de la ‘Operación Saga’, que ha permitido desmantelar una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, especializada en introducir metanfetamina en el continente oculta en bloques de mármol.

La actuación en Málaga forma parte de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional, desarrollado junto a la DEA, que se ha saldado con siete registros en distintas provincias, uno de ellos en territorio malagueño, y la detención de nueve personas. Entre los arrestados figuran un líder de la organización y un empresario del sector del mármol que utilizaba su actividad legal como tapadera para el tráfico de estupefacientes.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación permitió localizar en una nave industrial un búnker oculto bajo el suelo en el que se escondían cerca de tres millones de euros en efectivo, presuntamente procedentes del blanqueo de capitales. Este empresario habría sido una pieza clave en la introducción de la droga en Europa, utilizando piedras de mármol importadas desde México para ocultar la metanfetamina.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y es la continuación de una primera fase desarrollada en 2023, en la que se intervinieron 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor aprehensión de esta sustancia en Europa. A partir de entonces, los investigadores detectaron movimientos para reestructurar la red y mantener el flujo de droga, con ramificaciones en distintos puntos del país.

En este entramado, Málaga aparece vinculada a la infraestructura logística y empresarial utilizada por la organización, que operaba entre México, Dubái y varios territorios españoles. Los agentes han incautado además relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y munición durante los registros.