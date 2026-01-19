Una malagueña embarazada en la UCI tras el accidente ferroviario en Adamuz y su hermana, ilesa

Entre los testimonios que reflejan el alcance humano de la tragedia está el de Ana García, una joven pasajera que se encontraba en el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid cuando ocurrió el accidente. Su hermana, con la que viajaba en ese momento, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras resultar herida en el siniestro. Ambas, que son malagueñas pero trabajan en Madrid, habían subido al vagón 7 para pasar un fin de semana con su familia en la Costa del Sol. De regreso, se vieron atrapadas en el choque que acabó en descarrilamiento.

En declaraciones a El programa de Ana Rosa, ha relatado con crudeza los momentos posteriores al impacto: “Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada”. Su estremecedor testimonio refleja que, cuando se produjo el impacto, su convoy "se quedó a medio camino de volcar entero". Y sintió que se le iba la vida cuando el séptimo vagón del Iryo Málaga-Madrid se levantaba por los aires. "Pensé: 'Hasta aquí'. Me giré, vi a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo", recuerda. No escuchó nada más. "Sólo chillidos".

Si bien trató de acercarse hasta ella, hubo pasajeros que le recriminaron que "estaba pisando a una niña". Y tuvo que desistir. "No pude acceder; había muchos trozos de tren en medio y me sacaron por la ventana", precisa. Era el momento en el que tenía que pedir auxilio para su hermana. "Empecé a gritárselo a todos, que está embarazada. La sacaron y ahora está en la UCI", relata. Desde entonces, no supo más sobre su pronóstico. Ambas habían sido trasladadas en ambulancia hasta el hospital, donde la joven continúa ingresada.

"Si podéis ayudar a buscar a animales, son también familia"

La tragedia de Adamuz deja también a personas buscando a sus animales desaparecidos. El accidente, con casi 40 fallecidos, no solo ha causado una profunda conmoción por las víctimas humanas, sino que ha abierto otro frente de dolor: varias familias han perdido a los animales que viajaban con ellas en el tren siniestrado.

Mientras espera la evolución médica de su hermana, Ana vive esa otra angustia paralela: la desaparición de su perro, Boro, que viajaba con ellas. “Si podéis ayudar también a buscar a animales. Son familia también”, ha pedido. Su testimonio refleja una realidad menos visible de la tragedia: además de los heridos y fallecidos, hay familias que han perdido a sus animales de compañía, considerados un miembro más del hogar.

El siniestro se produjo este domingo a las 19:45, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había salido de la estación María Zambrano de Málaga con destino a Madrid, chocó con un Alvia que circulaba por la vía contigua desde Atocha hacia Huelva. El impacto, que se habría producido a unos 200 kilómetros por hora, provocó el descarrilamiento de ambos convoyes.

Según fuentes de la investigación, al menos 39 personas han muerto. El Ministerio del Interior ha confirmado más de 150 heridos: cinco muy graves, 24 graves y 123 de diversa consideración. Los heridos han sido trasladados principalmente al Hospital Reina Sofía de Córdoba y al Hospital de Andújar (Jaén), donde han ingresado los casos más leves.

De acuerdo con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, han sido asistidos 122 pacientes y permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado de que 11 adultos y un menor se encuentran en la UCI del Hospital Reina Sofía. Además, 74 afectados han sido ya dados de alta.