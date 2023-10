El malagueño Míster Internacional: "Cuando dijeron Spain miré hacia arriba y se lo dediqué a los que ya no están conmigo"

El malagueño José Calle se proclamó ganador de la 15 edición del concurso Míster Internacional que tuvo lugar en Baguio, Filipinas. El militar de 28 años se ha convertido en el primer español en hacerse con este título en la historia de este certamen. Tras unos días para asimilar la noticia, sigue sin creérselo. En ningún momento pensó que podría llegar a estar en el primer puesto, pero intuía que quedaría en una posición alta. Ahora “reinará” durante un año y va a recorrer el mundo apoyando una causa social: la dislexia.

Su andadura en el mundo del modelaje empezó en el año 2017 en este mismo certamen. Estaba estudiando un grado superior y se presentó para probar. Desde entonces ha asistido a desfiles y otros eventos y hasta ahora también ha conseguido los premios de Míster DermaWorld, Míster Fotogenia y Mejor Cuerpo en Traje de Baño.

Durante las dos últimas semanas ha estado en Filipinas, pero para llegar hasta allí primero se convirtió en Míster Internacional en Málaga, más tarde se hizo con la banda de España, hasta que hace unos días consiguió el puesto de Míster Internacional. De esta competición destaca que no valoran solo el físico, que también, pero este queda en un segundo plano. En este sentido, Calle incide en que “observan cómo vistes, cómo hablas, cómo interactúas con las personas e incluso si eres o no amigable”. Además, en la última ronda del concurso también les hicieron cuestiones de índole cultural u otros aspectos como, por ejemplo, de qué forma quieres ayudar a los jóvenes, puesto que con este certamen lo que se quiere “es inspirar a la siguiente generación”.

Cuando llegó el momento decisivo y escuchó que lo proclamaban ganador, Calle asegura que no se lo creía. “Cuando dijeron Spain miré hacia arriba y se lo dediqué a las personas que ya no están conmigo”, cuenta el joven. Además añade que lo primero que hizo al bajar del escenario fue llamar a su familia. Eso sí, a pesar de no creerse que se hubiera llevado ese primer puesto, tenía la intuición de que iba a quedar en un buen puesto, pero “era difícil ganar, la final estaba reñida”.

Tras unos días de descanso se embarcará en una nueva aventura. “Ahora durante el año de reinado voy a viajar de país en país dando a conocer una labor social”, sostiene. En este sentido, el malagueño cuenta que esa causa social que ha elegido es la dislexia que la irá difundiendo y apoyando a través de un cuento titulado ‘Valeria y el baile de las letras’ de María Heredia.

Cabe señalar que el participar en estos certámenes es solo una parte de su vida. José Calle es militar y está destinado en Valencia en el Ejército de Tierra. De momento, no quiere decantarse por ninguna de sus dos pasiones, por lo que trabajará para disfrutar de su reinado como Míster Internacional, al mismo tiempo que ejerce como militar en Valencia.