La guía de lugares especiales que ver en Málaga

Málaga es un paraíso inacabable. Esto el malagueños más acérrimo tiene aún lugares por descubrir y disfrutar no sólo de la capital, basta y en constante crecimiento, sino también de toda la provincia y centena de pueblos que la dibujan. Para aquellos que vienen a Málaga de visita, que no han gozado de la fortuna de nacer en sus calles o vivir cerca de ella, pueden gozar de la oportunidad de verla por primera vez, una sensación parecida a esa serie que acabas de terminar... Vamos con esa guía de lugares especiales e increíbles que ver en Málaga.

El portal Viajeros Callejeros repasa desde la perspectiva de un foráneo cuáles son los lugares imprescindibles para visitar en Málaga. Da un total de 17 puntos claves que no debemos perdernos por nada del mundo si lo que queremos es visitar la capital y ver los puntos más relevantes de su historia, patrimonio e infraestructuras, lugares que no deben faltar en cualquier free tour que se precie. La Alcazaba de Málaga aparece siempre como elemento diferenciador. ¿Qué sería de Málaga sin ella? Sinceramente no lo podremos saber jamás, lo que sí sabemos es que debe estar en cualquier guía.

En muy pocos metros podemos ver los tres siguientes puntos claves de Málaga. La calle Larios es otro elemento diferenciador de la capital, clave en su estructura actual y en constante cambio. Un paseo por ella nos lleva directamente hasta posiblemente su gran plaza, la Plaza de la Constitución. ¿Sabías que Google la determina como el kilómetro cero de la capital? De ahí podemos llegar hasta el Museo Carmen Thyssen siguiendo calle Compañía.

Desde aquí nos vamos a otro de los grandes elemento de Málaga, La Manquita. La Catedral de Málaga es otro de los grandes ejemplos de gran belleza arquitectónica que luce la capital. Si alucinas con su exterior, prueba a entrar al interior... Justo al lado de la Catedral encontramos otro de los edificios emblema, el Palacio Episcopal. Desde aquí es un buen momento para visitar el Castillo de Gibralfaro, una pequeña caminata que no nos deja indiferente.

En la misma zona podemos ver tanto el Teatro Romano, los entresijos del Museo Picasso de Málaga, como su biblioteca y librería, y la siempre viva Plaza de la Merced, un lugar ideal para parar y tomar un café o una cerveza, así como probar alguna tapa o plato en algunos de sus muchas terrazas, posiblemente con el tiempo de nuestro lado.

Si no dirigimos de nuevo hacia abajo, cruzando calle Alcazabilla, podemos llegar al Parque de Málaga, perderse un rato entre sus caminos y poner rumbo al Mercado de Atarazanas para la hora de comer, ver lo magnífico de su estructurar y probar alguna de las muchas opciones para comer. De aquí podemos ir hacina el renovado barrio del Soho antes de poner rumbo hacia el Muelle Uno, donde poder pasear por el puerto hasta llegar al Centro Pompidou, la playa de La Malagueta y el magnífico Paseo de Reading.

Mapa de los 17 lugares especiales e imprescindibles de Málaga