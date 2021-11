La marcha de Maldonado de Cs abre una crisis de gobierno en la Diputación de Málaga

El tablero político en la Diputación de Málaga se enreda. Y de qué manera. La marcha de Juan Carlos Maldonado de Ciudadanos y las alusiones a que había “un pacto oscuro” entre el PP y Cs para ponerle “palos en las ruedas” en su gestión como vicepresidente y que esto se encontraría tras su destitución como responsable de Sabor a Málaga ha abierto una nueva crisis de gobierno en la institución provincial. El silencio del presidente, Francisco Salado, no ayuda a frenar las especulaciones, aunque el portavoz de los populares, Francisco Oblaré, tratara este martes de quitar hierro al asunto diciendo que “el PP no tiene ningún problema” y de desvincular a su partido de ese “pacto oscuro” criticado por Maldonado. “Lo sabrá él, nosotros no sabemos nada”, comentó Oblaré al ser preguntado por las palabras del que, todavía, es su socio. Mientras tanto, la oposición ya habla de “caos” y “transfuguismo”.

El portazo de Maldonado a Cs abre muchas dudas, la principal es su futuro dentro del equipo de gobierno de la Diputación, como número dos de Salado. Hasta ayer, desde las filas del PP confiaban en que mantuviera “su compromiso de mantener la estabilidad” del gobierno provincial, pero las declaraciones de Maldonado este martes en Sur, en las que arremetió contra el propio Salado, del que dijo que “no es un presidente que esté a la altura de los malagueños” y que “está al compás de lo que le dicen Juan Marín (Cs) y el PP andaluz”, hace difícil su continuidad como vicepresidente primero.

En su carta de despedida del partido naranja, Maldonado dijo que seguiría trabajando en la Diputación y el Ayuntamiento de Mijas, donde es teniente de alcalde, negándose así a entregar sus actas como Ciudadanos le reclamó. Pero tras sus últimas palabras, su continuidad en el equipo de gobierno de la Diputación se antoja cuando menos muy complicada. El también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas está al frente de las delegaciones de Desarrollo Económico Sostenible, Empleo y Formación y Educación, Juventud y Deporte, y la marca de promoción Málaga de Moda.

El equipo de gobierno del PP puede jugar con la aritmética, ya que, con 15 diputados, está a uno de la mayoría. Eso sí, perder de forma definitiva el apoyo de Maldonado supondría depender por completo de Juan Cassá, el diputado no adscrito que ya abandonó Cs en 2020 y cuyo voto el PP quiso amarrar al designarlo portavoz del gobierno en la Diputación. Aunque los números podrían no salirle al PP si Cassá y Maldonado –que compartirán ahora grupo como no adscritos– deciden alinearse en contra de Salado, algo complicado pero factible después de que Por Mi Pueblo, formación en la que se ha integrado Cassá, y sobre la que se especula que podría ser el siguiente destino político de Maldonado.

De momento, Oblaré aseguró que el PP había tenido conocimiento de la decisión de Maldonado de dejar Cs por las redes sociales y que en la institución “no hay ninguna comunicación en el sentido de las responsabilidades políticas que tiene en el equipo de gobierno”. “Nosotros nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer, gestionar esta Diputación y sacar adelante unos presupuestos que son trascendentales para la recuperación y queremos aportar ese importante grano de arena”, subrayó. “Ahí debe estar la estabilidad, no debemos desviarnos. El PP no tiene ningún problema”, defendió, añadiendo que ya se dieron las pertinentes explicaciones de la retirada de competencias a Maldonado sobre la marca de promoción agroalimentaria.

Por tanto, insistió en que el grupo popular sigue trabajando “con total normalidad y preocupados por la política de esta provincia y, fundamentalmente, trabajando en un presupuesto que tenemos que sacar ya porque tenemos que tener el instrumento útil para los ciudadanos de la provincia”. “Nosotros seguimos trabajando y él tendrá que aclarar la situación con su partido. Cuando se hable con él y el presidente –Francisco Salado– se siente con Maldonado él planteará su situación”, indicó.