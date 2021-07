María Ángeles, asesinada por su pareja en Málaga, una mujer "muy luchadora" que quería pasar página

María Ángeles Guerrero intentaba pasar página y olvidar la tormentosa relación que durante años había mantenido con el que fue su marido y padre de sus dos hijos. Llevaba dos años conviviendo con otra persona, la misma que le acabaría arrebatando la vida. La relación no tardó en deteriorarse y pronto surgieron los conflictos. En palabras de la directora del colegio San Manuel, Sor Carmen, la nueva pareja de María Ángeles "no se entendía con los hijos y tenían peleas". "Ella siempre dijo que primero estaban sus hijos y había terminado la relación, pero él insistía", explicó en declaraciones a la Cadena Ser. La responsable del centro en el que la víctima trabajaba desconoce si la fallecida había sido maltratada, aunque su hijo, añadió, entró denunciando que él ya había advertido a su madre de que era un "maltratador".

Compañeras de su entorno la recuerdan como una mujer “muy luchadora, una excelente compañera, cien por cien trabajadora y muy cariñosa”. “Se la quería mucho”, decía entre sollozos una de las empleadas que más relación mantuvo con ella. La conocen desde hace 15 años, el tiempo que llevaba trabajando como cocinera de la comunidad de Las Hijas de la Caridad del colegio San Manuel, junto al que este jueves el homicida le descerrajó un disparo que le ocasionó la muerte.

"Parecía agresivo y pensé que eso no iba a acabar bien"

Durante un tiempo, el ex marido de María Ángeles tuvo prohibido acercarse a ella, que lo había denunciado por un delito de violencia de género. Ella rehizo después su vida con otro hombre, aunque desde su entorno aseguraron a este periódico que ambos habían protagonizado ya algún episodio violento. Llevaban unas semanas -otras fuentes hablan de meses- separados. De hecho, recientemente, una mujer había sido testigo de cómo discutían acaloradamente en plena vía pública. “Me daba mala espina. Parecía agresivo y pensé: esto no acaba bien”, se lamentaba una de sus compañeras. Pero lo que pocos quizá no imaginaban es que María Ángeles acabaría encontrando la muerte esta mañana cuando iba a entrar en el colegio de la comunidad religiosa en la que estaba contratada.

Hasta allí, el supuesto homicida la había acompañado todas las mañanas. Ese día, tras la ruptura, no lo hizo, pero, según testigos que lo vieron en un vehículo, la esperó en la zona. Las inmediaciones del colegio estaban atestadas de vecinos y familiares que acababan de conocer la noticia. Hacia las 10 de la mañana llegaba una de las hijas de la víctima, que entre gritos de dolor y llantos se acercaba hasta donde estaba su hermano, de unos 18 años, también desconsolado. “¡Es mi madre!”, gritaba la joven. A unos metros se quedó su pareja, visiblemente afectado. “Ha sido horroroso. Esto te pone la carne de gallina”, expresaba una vecina mientras contemplaba la escena.

Familiares de la víctima permanecieron en el interior del centro educativo, próximo a donde se encontraban los cadáveres de Mari Ángeles y su compañero sentimental, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde está previsto que este sábado se le practique la autopsia.