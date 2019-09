Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo. Éste es el título del libro en el que María José Gómez Cascales ha querido narrar su experiencia tras haber superado un grave problema de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). A sus 42 años, la alicantina quiso plasmar con letras algunas de las claves que la ayudaron a salir del sufrimiento que le suponía la anorexia nerviosa y a ser capaz de controlarlo en cualquier situación. Con una década de experiencia como entrenadora emocional, Gómez presenta este libro a modo de manual y como recopilación de todo lo aprendido, tanto en su vida personal como laboral.

–¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

–La idea surge en base a mi trabajo. Llevo diez años en el mundo del desarrollo personal y muchos de mis alumnos me decían ‘¿Majo, esto no lo tienes en apuntes?’. Además de eso, a mí también me gusta mucho leer y escribir, así que pensé que sería una buena manera para que cualquier persona pudiera tener esos conocimientos y entrenarse a la vez, porque el libro también tiene una parte práctica.

–¿A qué tipo de personas podría servir de ayuda?

–A cualquier persona que quiera conocerse a sí misma y sobre todo que quiera entender cómo el sufrimiento se puede dejar atrás y dejar a un lado la culpabilidad definitivamente. La sociedad está muy enganchada al sufrimiento y a la culpa y son procesos mentales. Hay una frase que dice que el dolor a veces no es opcional, pero del dolor al sufrimiento sí hay un salto muy importante. Hay que conocer cómo manejar esas situaciones y a lo mejor en vez de sufrir una semana, sufrir cinco minutos y saber salir de ese momento donde la mente coge las riendas.

"Cuando te das cuenta de que puedes ser como tú quieras hay una liberación muy importante”

–El libro también se basa en su experiencia personal además de la laboral, ¿qué problemas ha sufrido con los TAC?

–Hace ya bastante años pasé por un problema de anorexia nerviosa y claro, salir de ahí no fue fácil. Fueron unos años muy difíciles, tanto física como mentalmente. Uno empieza a jugar con la comida y no se da cuenta hasta que se mete ya en un problema. Todo comenzó cuando salí del mundo del deporte. De repente dejé lo que era mi pasión, me vi metida en un nuevo trabajo en una oficina de un banco y, además, dejé mi relación de pareja. Mi vida cambió mucho, fue como un huracán.

–¿Cómo logró superarlo?

–Lo logré superar a raíz de conocerme a mí, de conocer cómo funcionaba la mente, nuestra forma de pensar. Todas esas creencias son cómo creemos que debe de ser la vida y cuando te das cuenta de que puedes ser como tú quieras hay una liberación muy importante. Poder soltar la culpabilidad a la hora de hacer lo que quieres es un regalo que creo que todo el mundo debería vivir. Cuando decidí que ya quería recuperarme empecé a estudiar muchísimo sobre la mente. Al final, todo lo que comparto en el manual es cómo yo aprendí a salir del sufrimiento. Para mí esas vivencias fueron un verdadero máster de desarrollo personal.

–¿Cómo han marcado los trastornos su vida?

–Mi vida cambió al 2.000%. Para mí fue un punto de inflexión muy importante. Mi trabajo hizo que yo saliera de esa situación para hacer lo que hago ahora. Mi trabajo para mi es… no es que sea mi trabajo es mi vida. Al final, cuando te das cuenta de que ese es el camino para la verdadera paz y la felicidad pues ya estás ahí atrapado. Es algo que solo tiene beneficios. Y eso es lo que me enseñó, me enseñó que había otra forma de vivir.

–Ha comentado que el libro es un manual y lo presenta así, ¿por qué?

–El libro es un manual con el que puedes establecer unas bases para conocerte y para que el sufrimiento no sea una experiencia a vivir continuamente, sino que sea algo temporal y que, con la práctica, sea una experiencia que no elijas directamente. Yo invito con ejercicios a que el lector lo viva porque al final la información si no hay una mínima experiencia no funciona. Es como si tienes el libro de instrucciones de una mesa, pero no montas la mesa. En definitiva, es un manual de tu propia mente que te da recursos, de cómo funciona tu sentir, para que puedas sentirte como tú quieras.