La mascarilla ya es obligatoria en centros sanitarios de Málaga: "Hay que ponérsela, no cuesta tanto trabajo"

Quizás porque quienes se acercan a un hospital tienen problemas de salud, a las puertas del Regional buena parte de los usuarios se mostraban a favor de recuperar la mascarilla; una protección que el Ministerio de Sanidad ha dispuesto que vuelva a ser obligatoria mientras dure la alta incidencia de infecciones respiratorias. A última hora de la tarde de este miércoles, tras recibir la orden de la Administración central, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) la ha trasladado a los centros de salud y hospitales para que comenzaran a aplicar la obligatoriedad "al menos los próximos 15 días". Entre los usuarios entrevistados no había coincidencia sobre si debía ser obligatoria -como ha sido- o voluntaria; pero la mayoría se declaraba partidaria de su uso "por prevención".

Antonio Hernández llegaba al hospital con su mujer, María Rodríguez, que es enferma crónica y venía a recoger su medicación. "Nadie nos tendría que marcar la pauta. Debemos ser responsables. Es una pena que nos lo tengan que imponer. Hay que ponérsela, no cuesta tanto trabajo", afirmaba mientras se la ponía justo al trasponer el arco de entrada al centro sanitario. María incluso se colocaba los guantes para extremar la protección.

Teresa Palma, sanitaria, acudía esta vez como paciente. No está vacunada y sostenía que casi nunca se ha pillado virus. "La mascarilla no tendría que ser obligatoria. Siempre ha habido gripe y hemos convivido con ella", declaraba. Sin embargo, acotaba que "ve bien" que en los centros sanitarios se establezca su uso.

El Ministerio ha impuesto su obligatoriedad en centros sanitarios debido al incremento de infecciones respiratorias, cuya tasa en España, según los últimos datos disponibles, es de 952,9 casos por 100.000 habitantes. En la provincia de Málaga, ese indicador es sensiblemente más bajo: 365,7. No obstante, ante el aumento de casos -sobre todo de gripe A- tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico de Málaga ya recomendaron el martes pasado que se utilizara para evitar contagios.

"Hay más infecciones respiratorias, como todos los años por esta época", aseguraba un profesional de la UCI del Regional que prefería no dar su nombre y que volvía del desayuno con su mascarilla puesta. Enfatizaba que Málaga tiene una tasa "sensiblemente más baja a la media española" y hacía una reflexión: "No hemos aprendido nada de la pandemia". Se refería a que la clave es la vacunación y la mascarilla. Sobre todo, incidía en la inoculación antigripal "porque la gente se muere de gripe".

Francisco Pareja confesaba que, tras dejar de usarla cuando aflojó la pandemia, había rescatado el cubrebocas desde antes de que volviera a ser obligatorio. A punto de entrar al Regional para una consulta, con las cinco dosis contra el Covid y la vacuna antigripal puestas, sostenía: "Yo hace varios días que he recuperado la mascarilla, también me la pongo en el autobús. Pasé el Covid y no quiero repetir esa experiencia".

Sobre el enfrentamiento entre el Ministerio y la Junta de Andalucía a cuentas de la obligatoriedad de su uso opinaba: "Los políticos no deberían existir. No es normal que se echen la pelota porque confunden a los ciudadanos".

Aprovechando que había un parón de trabajo, tres trabajadores de ambulancias salían a tomar algo en un restaurante próximo. A la entrada del hospital hacían una improvisada votación: los tres a favor de recuperar la mascarilla. Fernando Trena, enfermero, se manifestaba proclive a que vuelva a utilizarse: "Es época de frío, estamos más en espacios cerrados, hemos tenido cenas de empresa, comidas familiares y hemos acudido a centros comerciales, así que compartimos más virus". Adrián Cerdán, también enfermero, esgrimía los mismos argumentos que su compañero y añadía otro más: "He estado con cinco pacientes del hospital de larga estancia y han cogido el Covid. Eso significa que el virus viene de la calle. Así que hay que ponerse la mascarilla". Manuel Torreblanca, técnico de ambulancias, también se mostraba a favor: "Partidario de la mascarilla al 100%. Hace frío, pasamos más tiempo en espacios cerrados y hay muchos virus respiratorios circulando".

Antonio Morales dejaba el hospital tras acudir a una consulta con su mujer: "Ante un aumento de contagios, como ocurre actualmente, hay que ponerse la mascarilla. Evita contagios y hay que tener en cuenta que en los centros sanitarios están las personas con las defensas más bajas". Luego lamentaba la bronca política en torno a este tema: "Somos un país que discute por todo".

Juana se ponía el cubrebocas nada más trasponer el arco con el nombre del hospital. Su madre está ingresada con neumonía e iba a cuidarla. "Estoy de acuerdo con la obligatoriedad, es mejor para todos. Y los políticos no deberían pelearse por este asunto, sino ponerse de acuerdo".

Un matrimonio salía con sus mascarillas FFP2 bien colocadas. María del Carmen Cano explicaba que ya llevaban un par de días poniéndoselas por prevención dado que en este periodo se espera el pico de la gripe. "Tenemos que procurar no ponerlos malos", decía ella. "Debería ser obligatoria todo el invierno", acotaba él, Emilio Martín.

Acompañando a su madre a una consulta estaba José Fernández. Veía bien que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los centros sanitarios. "Incluso debería ponerse también en los supermercados. Total, no pasa nada por llevarla", remarcaba.

En un bar cercano, tres representantes de UGT compartían un café. Frente a la confrontación entre administraciones del PP y el PSOE a cuentas de la obligatoriedad de la mascarilla, Concepción Quintana, delegada del sindicato en el hospital, opinaba que está demostrado que el cubreboca actúa como barrera para la propagación de virus y concluía tajante: "Y la evidencia científica no tiene confrontación".