Los malagueños se vacunan menos del Covid que de la gripe y están a la cola de Andalucía

Todo indica que, con la situación epidemiológica actual, se ha perdido el pánico al coronavirus que se desató al comienzo de la pandemia. Ahora la población malagueña se vacuna más contra la gripe que frente al Covid.

Según los datos de la Consejería de Salud, se ha inmunizado el 42,5% las personas de 60 años o más frente a las cepas gripales y el 31% frente al virus que surgió en la ciudad china de Wuhan. Es decir que hay una diferencia en la cobertura de más de 10 puntos entre ambas patologías. Ese decalaje, según explican algunos sanitarios, se debe a que muchas personas que tienen ya las cuatro dosis anticovid no se han puesto la quinta, aunque sí se han inoculado para prevenir la gripe.

Con estos números, la provincia se sitúa en los puestos de cola de inmunización en la comunidad autónoma. Dentro del territorio provincial, a su vez, el Distrito Costa del Sol es el que registra los indicadores más bajos.

Vacunarse es una opción, no una obligación; de modo que las cifras ponen de manifiesto la decisión de muchos habitantes de la provincia. El nivel bajo de inoculación no es porque no haya posibilidades de vacunarse –y gratis– en el sistema sanitario, sino porque parte de los ciudadanos por opción o dejación, no lo hacen. Pero tanto la Administración como los sanitarios recuerdan que las vacunas son seguras y eficaces y que la vacunación no sólo protege al individuo en particular sino que, un alto porcentaje de inmunización en la comunidad actúa como cortafuegos para la propagación de los virus. Es lo que se llama la inmunidad colectiva o de rebaño. Por ello, instan a darse ambos pinchazos.

Ante los bajos niveles de vacunación –no sólo en Málaga, sino también en Andalucía–, la Consejería de Salud habilitó este martes y miércoles 63 puntos de inoculación en la provincia de Málaga, en centros de salud y consultorios. Allí pueden vacunarse contra el Covid y la gripe las personas de 60 años o más, así como los profesionales de riesgo, embarazadas y pacientes crónicos. El listado de centros puede consultarse en el siguiente enlace: https://lajunta.es/4ihrh.

El objetivo es que de cara a las próximas fiestas navideñas –con las consiguientes reuniones sociales y familiares–, las personas estén inmunizadas frente a ambos virus.

Según los datos de la Consejería de Salud, la vacunación antigripal ha alcanzado una cobertura en la provincia de Málaga del 42,5% en personas de 60 años o más. Es el porcentaje más bajo de Andalucía, donde la media es de 49,9%. La provincia con el indicador más alto es Jaén, con el 60,2%. Dentro de Málaga, el distrito sanitario con los números más bajos es el de la Costa del Sol occidental, con apenas el 30,4%. En total, en la provincia, incluyendo todos los grupos de riesgo se han vacunado contra la gripe 251.729 personas.

Frente al Covid, los datos son aún peores. La cobertura a nivel provincial en personas de 60 años o más es del 30,89%, el segundo más bajo de Andalucía después del de Cádiz, que registra el 30,73%. En la comunidad autónoma, la media es de 36,34%. En la provincia, el total de habitantes inoculados contra el coronavirus asciende a 160.392. También frente a este patógeno, el Distrito Sanitario Costa del Sol es el que registra las cifras más bajas de Málaga: exactamente, su cobertura es de un 22,24%.

Solo la cuarta parte de los niños tienen cobertura antigripal

De los niños de seis a 59 meses a los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ofrece de manera gratuita la vacunación antigripal, sólo se ha vacunado el 27,3%. Es la tercera peor cifra de Andalucía después de Cádiz (24,5%) y Huelva (26,1%). La media autonómica se sitúa en 33,5%.

Este año es el segundo en el que incluye en el calendario vacunal la inmunización antigripal para menores de este grupo de edad. La campaña comenzó en 2022 para protegerlos y también para evitar que se convirtieran en vectores transmisores de la enfermedad a las personas mayores de su entorno familiar.