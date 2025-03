Un médico agredido en Málaga: “Cogió el cubo de desechos y me lo tiró por la cabeza"

Mediante un vídeo, de espaldas y guardando su anonimato, un facultativo de las Urgencias del Hospital del Guadalhorce relató este miércoles la agresión que sufrió mientras trabajaba. Contó que un hombre lo sujetó del pijama y le levantó la mano. Los compañeros tuvieron que acudir en su auxilio y lograron quitárselo de encima.

“Pero me persiguió hasta otra consulta, cogió un cubo de desechos y me lo tiró por la cabeza. Fue un shock, una sensación bastante mala que nadie debería experimentar, ni trabajando, ni en ninguna parte”, dijo el facultativo, en un testimonio dado a conocer por el Sindicato y el Colegio de Médicos con motivo del Día Europeo contra las Agresiones en centros sanitarios que tiene lugar este 12 de marzo.

El profesional lo achacó a “la falta de educación”. Y añadió un temor que expresaron otros compañeros en la rueda de prensa: “Ante una agresión, estamos vendidos”.

Porque aunque a corto y mediano plazo los profesionales piden más medidas de seguridad, a largo plazo demandan formación de la sociedad, desde los colegios. Porque según su testimonio aunque haya personal de seguridad, mientras el trabajador agredido pulsa el botón de pánico y acude el vigilante, puede ocurrir una agresión.

El facultativo tachó de “inexplicable” que no haya arcos de seguridad en los centros sanitarios, como existen en otros edificios públicos. Al final, señaló que los médicos “intentamos hacer las cosas lo mejor posible y sin no llegamos más rápido o mejor es porque somos humanos o no podemos”.

Según los datos del Colegio de Médicos, los principales motivos que son detonantes de las agresiones son las discrepancias con la atención por las listas de espera, las demoras para las pruebas diagnósticas o la prescripción de fármacos que no están subvencionados por el sistema público de salud.