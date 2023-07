Unos 200 médicos del Clínico de Málaga se rebelan contra un recorte que "aumentará las listas de espera"

Unos 200 médicos del Clínico se han rebelado contra un recorte que les toca el bolsillo pero que, advirerten, también "castigará" a los pacientes porque causará un incremento de las listas de espera. El hospital ha decidido la supresión desde el 1 de agosto hasta fin de año de parte del trabajo extra que realizan por las tardes para acortar demoras en consultas, pruebas diagnósticas y operaciones. Así lo ha denunciado este lunes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) que sostiene que la medida "provocará un aumento exponencial de las listas de espera en todas las especialidades". Según la organización, si se mantiene la supresión de las llamadas continuidades asistenciales, cuando acabe diciembre habrá "100.000 pacientes más" aguardando una cita, una intervención o una prueba. Por ello, los profesionales piden que se deje sin efecto el recorte anunciado. De lo contrario, advierten que exigirán la "dimisión" del gerente, Jesús Fernández, y emprenderán "acciones legales".

Por su parte, el hospital tacha de "alarmista" la denuncia del SMM sobre listas de espera porque "no responde a la realidad de la situación", aclara que no se han reducido todas las continuidades asistenciales e insiste en que éstas se usarán según las necesidades". A su vez, fuentes de la Administración sanitaria aseguraron que hay cierto "abuso" en el cobro de este trabajo extraordinario por parte de algunos facultativos y que no siempre se plasma en rendimiento asistencial.

En el Clínico hay unos 600 facultativos y el recorte afecta a unos 250. La mayoría firmó este lunes un escrito que elevaron a la dirección para expresar su "malestar extremo" por este recorte. Además, los profesionales protagonizaron una concentración convocada por el SMM. Estas continuidades asistenciales se realizan en los hospitales desde 2007. Ya se recortaron en 2012, en la época álgida de la crisis. Ahora vuelve a cerrarse el grifo, según el sindicato, por "una estrategia de ahorro económico". Para los profesionales supondrá una merma de ingresos muy variable en función del mayor o menor trabajo extraordinario que realicen. Cada continuidad asistencial son 200 euros.

Tanto el SMM como los médicos afectados insisten en que, además, acarreará un perjuicio para los pacientes que verán aumentar las demoras en su asistencia. "Este sindicato no entiende el motivo por el que la dirección gerencia del Hospital Clínico, con una lista de espera de 23.000 pacientes para una primera consulta de Traumatología o de 9.000 pacientes para una primera consulta de Neurología y sin tener en cuenta la opinión de los jefes de servicio y representantes sindicales, tome la decisión de anular las únicas herramientas con eficacia, demostrada durante años, que tiene a su disposición para disminuirlas, como son las continuidades asistenciales que vienen funcionando desde 2007", argumentó en un comunicado de prensa.

El SMM asegura que la decisión "unilateral" de suspender a partir del 1 de agosto más de 1.000 continuidades asistenciales mensuales "merma de forma drástica el número de pacientes, más de 15.000, que no serán atendidos en las consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas, lo que provocará un aumento exponencial en las listas de espera de todas las especialidades". Los servicios hacen continuidades asistenciales (trabajo programado y extraordinario de tarde) cuando se disparan las demoras. Generalmente, todos los servicios las aplican. En los hospitales son obligatorias.

Por su parte, el hospital aclaró que "sólo se han reducido algunas continuidades asistenciales" a partir del 1 de agosto, coincidiendo con la disminución de la actividad prevista en el Plan de Verano para estas fechas. Además, hizo hincapié en que "las continuidades se gestionarán en función de las necesidades asistenciales de cada momento para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda". Apuntó también que el hospital "monitoriza constantemente las necesidades asistenciales de cada área y servicio para adaptar la respuesta a cada necesidad que surja en relación a los pacientes en espera y a cada tipo de patología".

A su vez, en el escrito presentado este lunes por Registro, los profesionales califican la medida de "unilateral y arbritaria" así como un "un fraude y una desviación de poder que perjudicará gravemente la atención a los pacientes". También recuerdan que los facultativos "verán reducidas sus retribuciones por dicho concepto sin fundamento alguno, y todo ello en un momento donde resulta necesario fidelizarlos, estableciéndoles un marco laboral estable y previsible".