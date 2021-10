Los médicos de los centros de salud de Málaga dicen que “no pueden más”

“Los médicos de Atención Primaria no podemos más”. Así lo asegura el colectivo ¡Basta Ya! que tilda la situación actual de los centros de salud –“empeorada” por la pandemia– de “pesadilla continua”. Aseguran que están “desbordados y frustrados”. Por ello exigen más presupuesto para este nivel asistencial y cambios organizativos. En la actualidad se dedica a Primaria en torno al 18% del total de fondos destinados a sanidad, pero tanto esta organización como los profesionales reclaman que se incremente hasta el 25%.

A través de un comunicado, ¡Basta Ya! denuncia que llevan aguantando la situación “desde hace décadas”, pero que la pandemia la ha “empeorado y puesto más en evidencia de forma brutal”. Por ello, insisten en que es el momento “ineludible” de cambiarla.

Porque, esgrimen, el médico de Atención Primaria se ha convertido en “puerta de acceso al sistema, hacedor de recetas y solucionador de todo lo que el resto de categorías y niveles asistenciales no hace o no quiere hacer”. De manera que, entienden, “las soluciones no pueden demorarse más”.

Desde ¡Basta Ya! se recuerda el “sobreesfuerzo brutal y prolongado” hecho por los facultativos de los centros de salud durante la crisis sanitaria del Covid con “medios precarios” y “sin protección adecuada durante mucho tiempo”.

La organización manifiesta que una parte de la ciudadanía “actúa de forma caprichosa y poco responsable” usando mal el sistema sanitario y las consultas médicas. “Esto es un cáncer para el sistema sanitario público que nos desgasta y nos sobrecarga innecesariamente”, señala ¡Basta Ya! Y añade que los grandes perjudicados de esa situación son aquellos pacientes que de verdad necesitan atención médica.

La organización asegura además que estos profesionales están “bajo la influencia permanente de algunos que tienen poderosos intereses económicos en la salud” y que la están “mercantilizando y medicalizando”. Tras recordar que la Atención Primaria resuelve hasta un 90% de las enfermedades, ¡Basta Ya! indica en su comunicado que muchos médicos de este nivel asistencial sienten que son “títeres del marketing de algunos”.

“Hay médicos de Atención Primaria que están rotos y que han buscado otras adaptaciones a la insostenible situación que soportan desde hace años” y que se traduce en “una prisa que deshumaniza en menor o mayor grado la relación” entre el profesional y el paciente, apunta el colectivo.

Recuerda la organización que ha habido facultativos que han “huido” a otras comunidades autónomas, o otros países o a la sanidad privada. E incluso que algunos han colgado la bata y han abandonado el ejercicio de la Medicina. Por último, concluye:“Nos estamos quedando sin médicos y sin médicos no hay sanidad pública”.