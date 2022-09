Los médicos de la privada se plantan contra las aseguradoras

Los médicos de la sanidad privada de Andalucía trabajan por mejorar sus condiciones laborales y reclaman a las aseguradoras, entre otras cosas, el derecho a negociar la revisión de los baremos y también que se actualicen de acuerdo al IPC, que no se ha modificado desde hace 30 años, aseguran. Asimismo, también piden a la Junta de Andalucía que vele por los intereses de los sanitarios del sector privado y no sólo de los del sector público.

Los facultativos aseguran que actualmente viven una situación “insostenible” protagonizada por "consultas masificadas y honorarios insuficientes". Por ello, reclaman también que se apueste por una medicina de calidad para los pacientes.

En este sentido, el sector sostiene que a día de hoy reciben por cada consulta entre 6 y 10 euros, si es la primera. En el caso de la segunda, mantienen que se reduce a 3 y a partir de la tercera no reciben nada. La medicina privada, según el doctor Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, se encuentra ahora mismo en una “situación crítica”. De este modo, los médicos señalan que la razón por la que se ha masificado la sanidad privada es el descenso del coste de las pólizas de seguro. “Entendemos que todo el mundo tiene el derecho a tener una póliza privada, pero con pólizas a 25 y a 12 euros quien está sufriendo realmente esos costes tan cortos son estos profesionales”, según José Luis Perea, secretario general de ATA, que también añade que por culpa de estos precios “las compañías les pagan unos baremos que son inmorales”.

Entre sus demandas también exigen un horario digno y la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ello, Pedro J. Navarro, presidente del Colegio de Médicos, le ha solicitado a las compañías que “realicen algún tipo de protección” que garantice los meses de baja por maternidad y paternidad y también las bajas por enfermedad.

Por su parte, Alfonso Carmona, portavoz de Ejercicio Libre del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, ha señalado que “las compañías no se dignan ni a sentarse”, pero que si no se sientan a hablar “habrá que ir a la guerra”. El profesional ha pedido a todos los médicos que se unan a “dignificar nuestra profesión” porque de esta situación “se están aprovechando las compañías”, ya que “saben que cuando un médico se pone delante de un paciente no sabe de un paciente, no sabe de números, solo sabe de una cosa que es intentar solucionarle el problema a ese paciente”.

De este modo, el sector quiere “dialogar con las compañías y mejorar la situación en dos o tres años”. Asimismo, Carmona critica que “la administración no ha hecho nada por nosotros y tiene que ayudarnos”. Por ello, pide a la Junta que haga de “árbitro” y que vele por los intereses de los sanitarios privados para que la situación mejore. De este modo, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga ha insistido en que su objetivo es que la situación mejore “de forma definitiva porque no solo miramos por los médicos actuales, también lo hacemos por los médicos del futuro”.