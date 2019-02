Médicos protestan contra “el maltrato” por parte del Sistema Nacional de Salud

“Nuestra profesión está valorada como ninguna por los ciudadanos, pero ninguneada hasta extremos inconcebibles por parte de los gobiernos y administraciones central y autonómicas”. Por este “maltrato” del Sistema Nacional de Salud protestarán este jueves en toda España los médicos. En Málaga, la concentración tendrá lugar a las 12:00 ante el centro de salud de Huelin y durará unos 15 minutos.

Los facultativos advierten que no van a permanecer “impasibles y resignados ante el insultante trato que hemos recibido desde que, con el pretexto de la crisis económica, nos recortaron drásticamente el salario, precarizaron nuestras condiciones laborales y limitaron los recursos humanos y técnicos de las unidades asistenciales hasta el punto de hacer poco menos que imposible ofrecer a los ciudadanos la calidad de atención que merece”.

Los facultativos advierten que está en juego el mantenimiento de la calidad de la atención

La protesta es impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). La organización sostiene que la reivindicación excede la esfera profesional para convertirse en “una cuestión de interés social”.

Según la CESM, el objetivo de la movilización no es corporativo. “Los médicos no sólo queremos que nos traten mejor. También queremos los medios para tratar mejor a nuestros enfermos”, señala el comunicado de la organización. La CESM también denuncia que “está en juego el mantenimiento sostenible de la calidad de nuestro sistema sanitario, que si hoy sigue con unos estándares aceptables es sólo gracias al sacrificio no recompensado de los médicos”.