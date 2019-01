Médicos protestan por la saturación de las Urgencias de los hospitales

Las denuncias sobre el "colapso" de las Urgencias de los hospitales son reiteradas. Aunque se agravan en invierno por los cuadros típicos invernales y en verano por las vacaciones y el aumento de la población flotante, los profesionales aseguran que la situación ya es "crónica". Por eso, este jueves, los médicos se han plantado. Han protagonizado concentraciones ante los hospitales públicos de la provincia para exigir un aumento de los recursos.

Los profesionales demandan más camas para que la falta de sitio no actúe como tapón que frena la subida a planta, más sustituciones a fin de que haya suficiente personal para agilizar la asistencia y un refuerzo de los centros de salud para que los casos banales no acaben en las Urgencias de los hospitales porque no encuentran rápida respuesta en la atención primaria. También plantean que, debido a los cambios demográficos, urge crear hospitales o dispositivos para enfermos crónicos que no congestionen los destinados a los pacientes agudos.

Insisten en que la situación es grave. "Es inadmisible que estén pendientes de hospitalización sin camas unos 22 pacientes diariamente en las Urgencias del Hospital General, que haya enfermos esperando 65 horas en un sillón para una cama en el Civil, las cuatro horas que tarda en hospitalizarse un niño en el Materno Infantil" o que sean necesarias "camillas extras" en el Clínico por la saturación de la Observación, ha sostenido el Sindicato Médico.

La Administración sanitaria siempre señala ante las quejas sindicales que todos los recursos están disponibles y al 100%. Para el sindicato, la realidad demuestra que "no son suficientes". Por ello, la organización "responsabiliza a los Servicios Centrales del SAS por no haber reforzado la plantilla de médicos con nuevas contrataciones para garantizar una asistencia de calidad y evitar demoras interminables en la atención".

"Cada vez hay una mayor demanda de asistencia en las Urgencias y cada vez, menos recursos. Hay un fallo encadenado, de la primaria y de las Urgencias. Hacen falta más camas, hospitales de crónicos, que la primaria funcione adecuadamente y más sustituciones", resumió el presidente del Sindicato Médico en Málaga, Antonio Martín.

Las concentraciones han tenido lugar este jueves a las 11:00 ante las puertas de las Urgencias de los hospitales. La protesta se repetirá el próximo 14 de febrero. Las movilizaciones las aprobaron los facultativos en una asamblea celebrada el pasado 22 de enero. "Nos movilizamos para que la sociedad y los políticos tomen conciencia de la situación porque hay un fracaso de gestión", ha insistido Martín. El Sindicato Médico respalda las protestas y denuncia que la saturación afecta tanto a los pacientes -que pierden calidad asistencial al tener que aguardar más tiempo en ser atendidos- como a los profesionales de todas las categorías -que sufren una sobrecarga en su trabajo diario-.

Las quejas por el "colapso" de las Urgencias no sólo proceden de esta organización. En los últimos 10 días, también CSIF y el Sindicato de Enfermería (Satse) han denunciado la situación tanto en el Hospital Clínico como en el Regional, con esperas de "hasta 72 horas" para pasar a planta y camillas añadidas en los pasillos para dar respuesta a la mayor afluencia de pacientes como consecuencia de cuadros catarros y gripe. El Sindicato Médico ha demandado además reformas arquitectónicas en "muchos de los centros hospitalarios" para modernizarlos y adecuarlos a las actuales necesidades.