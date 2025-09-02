Un medusa de gran tamaño y tentáculos marrones sorprende a bañistas en una playa de Málaga

Las conocidas como medusas clavel, pequeñas y de color rosado, suelen ser el tipo más habitual que aparece en la costa malagueña. Por lo que encontrar este espécimen llamó la atención de los bañistas, no solo por su gran tamaño, también por sus tentáculos de color marrón, que resaltan con la transparencia de su cabeza. Se trata de una rhizostoma luteum, sus cuerpos pueden alcanzar el metro, la encontrada en Benajarafe "es pequeñita, de tamaño mediano" ha precisado el presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Juan Antonio López.

Sobre la especie, López explica que se encuentra dentro de las medusas urticantes, es decir que pican, pero esta no es tan grave como la calavera portuguesa, precisa el experto. El veneno se encuentran en unos aguijones que tienen en los tentáculos, que se llaman nematocisto.

Si bien "hay que tener precaución", el presidente del Aula del Mar destaca que esta medusa es una especie muy beneficiosa para el ecosistema, pues entre sus tentáculos se refugian peces como los jureles o los boquerones. Son una especia habitual en el mar de Alborán, así como en el Mediterráneo en general, y su presencia es mayor en esta época. Esta especie no suele verse en grupos, al contrario que la medusa clavel que se mueve en grandes cantidades, y es más peligrosa.

López recomienda a los bañistas que no retiren del agua ni saquen a la arena la rhizostoma luteum, eso sí , se debe ir con precaución para no tropezarse con ella y no sufrir una picadura, pero que se la deje continuar.

Verano "tranquilo" en cantidades de medusas

La Fundación del Aula del Mar comparte al finalizar septiembre una valoración de las cantidades de medusas, así como de picaduras, sufridas durante el verano. López ha adelantado que durante la primera mitad, hasta la última semana de julio, la situación fue "tranquila" en cuanto a avistamientos y picaduras, "apenas hubo" destaca.

En cambio, en la segunda mitad del verano, a partir de las últimas semanas de julio, con el predominio del viento de levante, se arrastró medusas desde el centro del mar a las costas malagueñas, "están apareciendo con mayor frecuencia".

Seguimiento a través de la aplicación Infomedusa

La aplicación de Infomedusa, desarrollada por la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, permite a los bañistas conocer el estado de las playas malagueñas, no solo si hay bandera roja, amarilla o verde, también si se han avistado medusas en ella, así como la especie encontrada. López recomienda a la población usarla para conocer con antelación como se encuentra la costa y donde se puede bañar uno con mayor seguridad.