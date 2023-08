Los 'secretos' para asar unas sardinas de Alfonso Marín, el mejor espetero de la Costa del Sol

Alfonso Marín Muñoz, espetero del Chiringuito Los Leones en La Carihuela, fue elegido el mejor espetero de la Costa del Sol en la IX edición del Concurso de Espetos. Había quedado segundo en dos ocasiones en esta competición y dos también tercero hasta que este año se ha alzado con el galardón. "Es muy importante en mi vida este logro para poder demostrarme que cada día me puedo superar", añade.

Este profesional lleva espetando sardinas 23 años y era cocinero en un chiringuito antes de de cambiar de rol. "Me dije yo tengo que aprender esta profesión porque me gusta y además porque se está perdiendo en Málaga esta tradición tan bonita", asegura. El plato nació en la playa de El Palo cuando en 1882 Miguel Martínez Soler abrió un bar en el que empezó a pinchar las sardinas en un trozo de caña y ponerlo en la arena junto al fuego. A día de hoy raro es el chiringuito que no tenga una barca con espetos junto a su local.

Muchos se preguntarán cómo asa las sardinas el mejor espetero de la Costa del Sol. Él lo tiene muy claro: "Un buen espeto se hace teniendo primero una buena materia prima, las sardinas deben ser buenas, frescas, con escamas o cualquier otro pescado que vayamos a espetar. Después hay que echarle la sal gorda que te pida, la cantidad exacta, sin pasarnos ni quedarnos cortos y luego preparamos una candela en condiciones con un buen fuego, que le dé calor de arriba hasta bajo y es muy importante que se hagan todas a la par".

Alfonso Marín tiene su ingrediente especial a la hora de prepararlo. "Le pongo mucho cariño a esas sardinas que he puesto en la candela como si fueran para mí". Además de espetar este pescado, también lo hace con la dorada y la lubina.

Si tuviese acompañar el espeto ganador con algún otro plato de la carta a modo de guarnición lo haría con un "tomatito picado con ajito" o con un "gazpacho fresquito". Tomen nota.