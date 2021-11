El mensaje de apoyo del Gobierno para la candidatura de Málaga a la Expo de 2027: “Será un orgullo”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, contaba desde septiembre con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que venía reclamando para que apoyara la candidatura de la ciudad como sede de la Expo de 2027. Llevaba desde 2020 demandando un pronunciamiento oficial que, según ha desvelado este viernes el regidor durante el Pleno del Ayuntamiento, ya obtuvo a través de una misiva que se le hizo llegar hace dos meses y de la que hasta ahora no ha informado porque no se le permitía hacerlo público. “Me pidieron que no lo contara”, esgrimió. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y que firmaba el presidente, reza que sería “un orgullo para todos” que la capital de la Costa del Sol fuera elegida. Al mismo tiempo, Sánchez ensalzaba la “oportunidad de presentar a Málaga como lo que es: una ciudad pujante y visionaria, capaz de adelantarse a los cambios que van a determinar nuestro futuro”.

El respaldo del Ejecutivo de nuevo ha sido confirmado hoy a través de una nueva carta que el regidor recibió bajo la firma del director de gabinete de Moncloa. En la comunicación, se informaba a De la Torre que “próximamente” será convocado para una reunión en la que se “coordinarán las acciones necesarias” dirigidas a impulsar la candidatura de la capital de la Costa del Sol.

"Lamento el tiempo perdido"

Sin embargo, el máximo responsable de la Casona evidenció cierto malestar con el hecho de que fuera el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, quien avanzara el jueves por la noche en el programa de televisión La Alameda la decisión del Gobierno de postular a la ciudad para celebrar el evento. Para De la Torre, el paso clave que ahora debe dar el Ejecutivo central no es otro que proceder a la presentación de la propuesta malagueña. Así, recordó que el plazo para cumplir con este trámite finaliza el próximo mes de enero. “No es solo que apoye a Málaga, que ya lo manifestó. Espero que presente la candidatura, que es lo que importa”, aseveró el alcalde al tomar la palabra durante el Pleno, al tiempo que resaltó que esperaba que el apoyo se hubiera producido “antes”. “Lamento el tiempo perdido. Llevamos desde 2020 intentando que el Gobierno nos escuche”, señaló el regidor, que aboga por “trabajar muy fusionados y buscar a nivel internacional los apoyos necesarios”.

Además, remachó que, gracias al Ayuntamiento, “gran parte del trabajo está hecho”, y discrepa con que ahora de la sensación de que todavía “no se ha hecho nada”.