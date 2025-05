'Minipisos' de 40 metros cuadrados: la propuesta de De la Torre para los jóvenes de Málaga

Málaga/Casas baratas de entre 35 o 45 metros cuadrados, minipisos, para los jóvenes de Málaga. Es la propuesta que este jueves por la mañana ha avanzado Francisco de la Torre en materia de vivienda, uno de los problemas más acuciantes de la ciudad y la sociedad malagueña, especialmente entre estudiantes o jóvenes en el inicio de su trayectoria laboral, de los últimos años.

"Serían pisos para que gente joven pudieran tener vivienda barata, muy barata, para que su economía vaya fortaleciéndose para posteriormente tener una vivienda más cara y más grande para después pasar a la compra", ha desgranado De la Torre ante los medios de comunicación durante la visita a las obras de las 530 viviendas protegidas en alquiler que promueven el Ayuntamiento de Málaga y Lagoom Living en el distrito Universidad.

En su atención a los medios, el alcalde ha recordado que "el gran desafío" es "tener suelo finalista pronto" y "en eso estamos, por nuestra parte, avanzando". Así, ha valorado la gestión que lleva a cabo el Consistorio recordando que el Ayuntamiento se ha adherido al decreto de la Junta, para que "se pueda acelerar la tramitación". "Es clave ese tema, que haya una tramitación ágil por nuestra parte, ágil por la autonomía, para llegar a tener un suelo finalista rápido, pronto, para poder tener más suelo donde se puedan hacer más viviendas con ese componente social, tanto en venta como en alquiler".

La iniciativa de estos pisos de pocos metros cuadrados se haría realidad en suelo destinado a equipamiento finalmente no realizado precisamente gracias a este último decreto de la Junta de Andalucía en materia de vivienda.

¿Cuántos de estos minipisos se construirán? Francisco de la Torre no ha podido concretarlo. "Saldrán algunos centenares, la cifra no la puedo decir hasta que no salgan las parcelas, que no van a ser de equipamiento educativo o de salud" siguiendo las directrices del decreto autonómico ha matizado el alcalde, quien se ha reafirmado en esta propuesta argumentado que es "una idea muy buena ya que nos permite contar con un suelo ya terminado, que no hay que tramitar".

De la Torre también ha insistido en el carácter temporal de este tipo de viviendas, que estarían destinadas para "una persona sola o para un matrimonio con un niño, como mucho o no tiene niños todavía. Para gente que está en el inicio de su vida profesional y familiar". "¿Cuántos jóvenes no desearían tener una vivienda barata de verdad?", se ha preguntado De la Torre antes de aclarar que será mediante concurso cómo se decidirá quién levantará estas promociones.

A un tema tan controvertido como el del acceso a la vivienda de los jóvenes de Málaga no se han hecho esperar las reacciones de la oposición. En palabras de su portavoz en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, el PSOE de Málaga ha rechazado esta última "ocurrencia" del alcalde de la ciudad. "La solución a la falta de vivienda no puede ser la construcción de infravivienda. Los jóvenes y las familias necesitan medidas contundentes, no minipisos en alquiler", ha afirmado Pérez, que rechaza "tajantemente" la "ocurrencia de Paco de la Torre de construir 'minipisos' de 35 o 40 metros cuadrados".