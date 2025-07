La ministra de Vivienda no entiende por qué Málaga no se declara tensionada: "Es una de las ciudades más imposibles"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no comprende cómo en Málaga no se ha declarado aún la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría poder poner topes al precio del alquiler en la ciudad. En sus redes sociales ha asegurado no entender cómo "en Andalucía, si Málaga es una de las ciudades más imposibles de nuestro país, no se están aplicando estas medidas de contención de precios y de activación de mecanismos extraordinarios para construir más vivienda asequible".

Rodríguez ha asegurado que en Barcelona, el primero de los puntos tensionados donde se puso en vigor la ley y lleva ya más de un año, "hemos conseguido bajar el precio entre un 4,8% y un 5% los precios del alquiler sin que afecte a la oferta. Se han firmado 11.000 contratos nuevos". Por esto ha pedido a las comunidades autónomas donde aún no lo aplican que se adhieran a la ley de vivienda.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viene repitiendo cada vez que se le cuestiona al respecto de su negativa a declarar la ciudad como tensionada que cree que puede suponer una detracción del mercado de vivienda, siendo él más favorable a medidas que incentiven la oferta. Así, señala que en Barcelona, según los datos que él tiene, ha descendido la oferta de alquiler en larga temporada, para aumentar el número de pisos que se alquilan en corta estancia, hasta 10 meses, que están fuera de las medidas de la Ley de Vivienda.

Estas declaraciones se dan después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada de San Sebastián, A Coruña y Pamplona, junto con otros 20 municipios de Navarra, con lo que se eleva a 301 municipios los que ya han sido declarados tensionados para el alquiler en cuatro comunidades autónomas.

Esto conlleva, según apuntan fuentes del Ministerio de Vivienda, a que haya más de 8,28 millones de personas que viven en España en zonas donde el mercado del alquiler está tensionado.

San Sebastián es la primera capital de provincia del País Vasco declarada como zona tensionada, aunque otras localidades de la comunidad, como Errentería, ya han sido declaradas zonas tensionadas previamente.

En Navarra los municipios que se incluyen en la declaración son: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barñáin, Zizur Mayor, Estrella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.