Un mitin de Dani Pérez en la barra de El Muro

Hay muchos sitios donde iniciar la precampaña electoral, de todos ellos Dani Pérez, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, eligió El Muro Bar Independiente para exponer sus ideas ante un público más joven. Todo esto parte de una iniciativa del propietario del negocio, Francisco Riofrío, que en su cuenta de Instagram hizo una encuesta para saber el grado de conocimiento entre sus parroquianos del líder de la oposición.

Ante unos resultados a todas luces insuficientes para quien aspira a tomar el bastón de mando de La Casona del Parque, concretaron tomar un café –que al final devino en cerveza– con una conversación en la que Pérez pudo explicar su modelo de ciudad que tendrá como destino las redes sociales del bar.

Entre buche y buche del botellín, Riofrío ha compartido con Pérez las carencias que tanto él como los seguidores del bar en redes sociales han destacado, a lo que Dani Pérez ha dado respuesta en una suerte de entrevista-mitin. Además, Pérez se llevó el dossier con todas las demandas de los clientes y amigos de El Muro y prometió "leerlo detenidamente".

Cada vez es más complicado entrar en la vida de los jóvenes para los políticos y captar parte de su atención, de ahí que se vean arrastrados a fangos en los que antes ni siquiera pensarían que se iban a meter. De entrevistas y espacios con youtubers a la barra del bar que hace las veces de microinfluencer entre aquellos que no se informan por los medios tradicionales. A todo esto, Nicolás Sguiglia, candidato de Podemos, y Remedios Ramos, de la confluencia de izquierdas encabezada por IU, también se han ofrecido a pasar por la barra del local y enfrentarse a las consideraciones de Riofrío.

Vivienda

Si hay un tema que preocupa a los clientes de El Muro, ese es el de la vivienda, según trasladó Riofrío. También es uno de los temas centrales del principal partido de la oposición en Málaga, por lo que Dani Pérez –que no ha hecho uso de su promesa de las 10.000 VPOs– entró cómodo en la conversación: "Es el tema estrella de Málaga, no hay vivienda para comprar ni alquilar a precio asequible. El año pasado se fueron 5.000 jóvenes malagueños con sus hijos".

"¿Nos vas a decir tú también que es porque no hemos estudiado lo suficiente?", le cortó Riofrío. "¿Cómo puede decir De la Torre semejante tontería?", devolvió el guante Pérez, que no dudó en atacar al alcalde: "Él ha sido siempre élite, vive alejado de la sociedad, no sabe cuál es la realidad de los barrios".

Otra de las preocupaciones que nota Riofrío, que le hacen sentir, es que no hay trabajo cualificado, "cada cierto tiempo cambio de clientela porque en cuanto terminan la carrera y quieren asentarse aquí, tienen que mudarse a Madrid, Barcelona o Londres para trabajar de lo suyo". Sacó el capote Pérez en ese momento para sacar pecho por los datos del paro, "son buenos ahora mismo hay 65.000 desempleados en Málaga, pero el otro día me decía un hostelero que lo que más ha ayudado al empleo es la subida del sueldo mínimo".

Pese a ello, ha defendido que en Málaga los sueldos deben seguir subiendo, "por eso la gente se ofendió cuando De la Torre dijo que un camarero podría cobrar 2.000 euros, ¡no los está cobrando un ingeniero!", si bien ha puesto el punto de partida para un buen sueldo en los 1.400/1.500 euros.

Ocio y movilidad

Los otros extremos que más vienen preocupando a los seguidores de El Muro, según trasladó Riofrío son la movilidad y la falta de carriles bici, y la posibilidad de tener una ciudad viva, con conciertos en bares, pero sin molestar a los vecinos. Para ambos el líder socialista dio el mismo diagnóstico: falta de regulación y de visión de ciudad. "De la Torre llega tarde a la regulación de los patinetes, pero también al ruido de los bares en el centro y sólo le queda la implantación del ZAS para no dar más licencias". En general, el problema, achacó Pérez es la "falta de visión y de ideas, De la Torre debe vivir en el Día de la Marmota, después de 27 años en el Ayuntamiento".

Es por eso que Riofrío le aseguró que la iniciativa de preguntar si se conocía al candidato de la oposición era su posición a favor de la alternancia. "Yo soy fan de El Señor de los Anillos y si algo se aprende del anillo único es que el poder corrompe. Después de tantos años es fácil no ver el límite entre lo público y lo personal; pero no te preocupes, porque el 28 de mayo el alcalde voy a ser yo y la primera cerveza que me tome será en El Muro".