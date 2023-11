Diez mitos sobre la bronquiolitis desmontados por un especialista de Vithas Málaga

Se acerca el invierno y con él llega el tan temido frío y, por consiguiente, el aumento de enfermedades respiratorias entre la población. Una de las patologías que más focos acapara es la bronquiolitis. Sin embargo, también es una de las que va acompañada de un mayor número de mitos o falsedades (sobre todo en el caso de bebés y niños) en cuanto a cómo se contrae o cuál es la mejor manera para tratarla.

En primer lugar, Enrique Sánchez, pediatra y neonatólogo del Hospital Vithas Málaga, recuerda que la bronquiolitis «es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a los bronquiolos periféricos. Los síntomas característicos de esta enfermedad son rinitis, taquipnea, sibilancias, tos, crepitantes y/o aleteo nasal».

En cuanto a su incidencia en pacientes infantiles, afirma que «es la enfermedad respiratoria más frecuente en niños menores de 2 años y una de las principales causas de hospitalización, principalmente durante el invierno. El virus respiratorio sincitial (VRS) es la causa principal de bronquiolitis. Durante el periodo epidémico, más del 90% de los casos diagnosticados son causados por este virus».

Pero, como hemos mencionado anteriormente, en torno a la bronquiolitis de niños y bebés se han ido generalizando una serie de falsas afirmaciones que cada año provocan que padres y familiares acudan a los servicios de urgencias, cuando en la mayoría de las ocasiones no sea necesario. Para aclarar todo esto, el Dr. Sánchez expone a continuación los 10 mitos más generalizados sobre la bronquiolitis. Son estos:

10 mitos (y sus verdades) sobre la bronquiolitis

El niño tiene moco verde y espeso porque su catarro se ha complicado.Falso. Con el paso de los días, la mucosidad se vuelve más y más espesa. Es la evolución normal de cualquier catarro.

La mejor medida contra los mocos es un buen jarabe.También falso. La mejor medida contra los mocos es una buena hidratación del menor, y despejar sus fosas nasales con una buena embolada de suero.

La tos hay que cortarla siempre. Falso. La tos es un mecanismo de defensa que favorece la movilización de secreciones. En caso de no producirse esta movilización, el moco estancado puede sobreinfectarse secundariamente por bacterias, con lo cual el proceso puede empeorar. Cuando los niños están acatarrados duermen mal por otras circunstancias, y no solo por la tos: les molesta la garganta y las articulaciones, con la fiebre puede distorsionarse el patrón normal del sueño, etc.

El niño tiene fiebre, y hay que arroparlo mucho, porque los catarros se han de sudar. Esta afirmación también es falsa. Con la fiebre se tiende a perder líquidos, y si abrigamos mucho hay riesgo de que se deshidrate.

El niño tiene fiebre, y por tal motivo no hay que bañarle. Esto no es cierto. Un niño con fiebre puede ser bañado sin problemas, a ser posible con agua tibia. Debemos tener en cuenta que, cuando se tiene fiebre, se suda más que cuando no se tiene.

Los catarros “fuertes” se han de tratar con antibióticos. Falso. Los catarros son secundarios a infecciones víricas, y los virus no mueren con los antibióticos.

Cuando al niño le duele la garganta o está afónico, hay que ponerle en el cuello un pañuelo impregnado de alcohol. Esta medida no solo no beneficia en absoluto al menor, sino que puede derivar en irritación local de la piel. Además, dado que la permeabilidad de la piel en niños pequeños es más alta que en adultos, dicho alcohol puede absorberse y pasar a la sangre.

A un niño con bronquitis, el humidificador le viene bien. Esto tampoco es correcto. Es más, hasta a un 50% de los niños con afectación bronquial, les perjudica la humedad ambiental.

La bronquiolitis en un lactante menor de tres meses se ha de tratar con broncodilatadores. Esto no es correcto. La bronquiolitis, técnicamente hablando, es el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias (comúnmente conocidas como “pitos”) y de causa infecciosa en un niño de menos de dos años. Se debe a edema en la pared de los bronquios de pequeño tamaño, y dicho edema aparece a raíz de una infección vírica. Hay que hacer notar que los broncodilatadores no se han mostrado eficaces en los lactantes más pequeños. Por lo tanto, su uso de rutina no está indicado.

Hay que hacer radiografía para diagnosticar la bronquiolitis.Falso. La bronquiolitis tiene un diagnóstico clínico, y por tanto no precisa ni de analíticas ni de ningún tipo de prueba de imagen.

El próximo martes Vithas Málaga organiza un Aula Salud gratuita sobre bronquiolitis. Con el propósito de aclarar más en profundidad todos estos puntos y, además, enseñar a que padres y familiares de los más pequeños sepan reconocer los principales síntomas de la bronquiolitis y otras enfermedades infecciosas propias de esta época de año, el Centro Médico Vithas Limonar (calle La Era 6) acogerá el próximo martes 28 de noviembre a las 18:30 horas una interesante y gratuita Vithas Aula Salud. En ella, Enrique Sánchez y la enfermera pediátrica Marta Prados ofrecerán a los asistentes consejos y herramientas para identificar correctamente estas patologías, y poder así manejarlas correctamente en nuestro propio domicilio. Esta conferencia, forma parte de la iniciativa de Vithas de formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud, como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.

Las inscripciones para este Vithas Aula Salud, limitadas hasta completar aforo, podrán realizarse hasta las 14 horas del mismo martes 28 de noviembre en el email comunicacion.malaga@vithas.es.

