Moreno Brenes irá a los tribunales por su relevo en el Ayuntamiento de Málaga

El actual secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, ex candidato a alcalde y ex portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, ha mostrado su disconformidad con su relevo en el puesto y afirma que irá a los tribunales al considerar que se han infringido sus derechos. “Presentaré un recurso administrativo y haré todas las acciones jurídicas que el ordenamiento me permita”, ha indicado a este diario, aunque no ha querido hacer más declaraciones ya que aún ocupa ese cargo hasta que sea oficialmente sustituido.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, nombró ayer en su lugar a Alicia Elena García Avilés, que procede de la Diputación de Málaga. Moreno Brenes accedió al puesto en septiembre, por lo que apenas ha estado dos meses en esa posición si bien se mantendrá hasta que el nuevo nombramiento salga publicado en el Boletín Oficial del Estado y tome posesión.

García Avilés era una de los siete candidatos al puesto, entre los que también se encontraba Moreno Brenes. La elección fue por libre designación y el Consistorio precisó en un comunicado de prensa que había designado a García Avilés por “la experiencia en puesto de Secretaría en Entidades Locales Territoriales de población superior a 400.000 habitantes (más de 9 años además de haber desempeñado de forma ininterrumpida desde el año 1993 hasta la fecha actual, puestos vinculados a la subescala de Secretaría, ejerciendo las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo); su formación en Urbanismo y su experiencia en Administración Electrónica siendo Vocal de la Comisión Estratégica de Tecnologías de la Información y Administración Electrónica de la Diputación de Málaga, y Presidenta de la Comisión de Trabajo Jurídica de la citada Comisión Estratégica”. Su salario bruto anual será de 112.137 euros al año.

Cabe recordar que un informe de Moreno Brenes esta semana ha obligado a frenar el plan para construir 1.250 casas en la antigua Amoniaco ya que discrepaba sobre la delimitación que se hace del suelo de uso comercial, lo cual ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo de Gobierno. Se desconoce si este informe negativo y su relevo, por libre designación, de otra persona, están conectados pero, en cualquier caso, es llamativo.

Por otra parte, la Junta de Gobierno local aprobó el nombramiento de Francisco Alejandro Merino como Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-Secretario. Moreno Brenes también se presentó a este puesto y tampoco ha sido elegido.