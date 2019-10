Las moscas en Málaga también son para el otoño

Pegajosas, insistentes y bastante molestas. Las moscas, habituales del verano, parecen haber recuperado su terreno y aumentado incluso su presencia en estos días calurosos del otoño. Por ello, vecinos y establecimientos comerciales están solicitando al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga su intervención en algunos puntos.

Entre septiembre y octubre se han recibido media docena de peticiones para el control de moscas. De ellas, ayer mismo se registraron tres, dos desde el Mercado de Huelin y una en la Avenida de la Aurora. Ya se ha actuado en Camino de San Rafael, Pasaje Santo Tomás, junto a la calle La Unión, y en la calle Pastora Imperio, en Ciudad Jardín. Eso sí, desde el Consistorio destacan que no se trata de plaga ni es algo nuevo.

Más información Las moscas, fuentes de vida

“No es una cosa que esté afectando a toda la ciudad, está dentro de lo normal, no podemos hablar de plaga”, explica Luis Medina-Moyano, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Y subraya que el “principal motivo para que existan moscas es el calor que está haciendo, que no es habitual para estas fechas, pero tampoco es algo nuevo”.

Medina-Moyano también indica que “para que existan moscas hay que tener calor y fuentes donde se alimenten estos insectos, así que cuanto más calor, más hay que respetar las normas de horario de depósito de residuos y forma de hacerlo en bolsas cerradas”.

Residuos orgánicos sin embolsar y calor

El barrios como Campanillas, donde hay terrenos de cultivo cerca de zonas residenciales, las moscas proliferan cuando se abona la tierra. Y también en los entornos de restaurantes que depositan los restos orgánicos sin embolsar.

“No podemos hablar de una cosa generalizada en la ciudad, pero es verdad que todos vemos que hay moscas y nos choca porque no es habitual para esta época del año”, indica el director del área de Medio Ambiente. Y señala que “antes los restaurantes podían usar sistemas anti moscas como insecticidas que hoy no pueden”, agrega.

En cuanto a las intervenciones, Medina-Moyano apunta que cuando se recibe la petición se pasa una orden de trabajo a la empresa externa que realiza esta labor y los técnicos acuden a inspeccionar la zona. Estos verifican si la densidad de estos insectos es mayor de la normal y constatan si hay algún elemento que favorece la proliferación de moscas. De ser así se envía una nota al distrito o al servicio técnico de limpieza y se aplica producto insecticida. Suelen emplearse en papeleras y contenedores.

Como las moscas no son un vector de zoonosis, enfermedades de animales que pudieran contagiarse al hombre, no son tratadas por los servicios municipales de control de plagas como ocurre con cucarachas, ratas o mosquitos. Así que habrá que esperar a que se vaya el calor y con él, las moscas.