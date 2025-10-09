La muerte de dos motoristas obliga al corte de la antigua N-340 sentido Torremolinos

Dos motoristas han fallecido en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la antigua nacional 340, concretamente antes del acceso al aeropuerto. Como ha informado a este periódico un portavoz del 112, una de las víctimas es un varón de 43 años. Del otro fallecido aún no han trascendido datos.

Retenciones kilométricas. / Javier Albiñana

El siniestro ha tenido lugar a las 6:55, hora en la que el 112 ha recibido las primeras llamadas alertando del accidente. Actualmente permanecen cortados los tres carriles de la vía sentido Torremolinos y las retenciones son kilométricas.

La Policía Local ha habilitado uno de los carriles paralelos a la calzada, pero incapaz de reducir el colapso que se está viviendo esta mañana en este punto de la red viaria de la capital por la que circulan cada día miles de conductores.

Este accidente se produce cinco días después que el conductor falleciera al salirse el vehículo que conducía en el kilómetro 115 de la A-45, en Antequera. Tras el impacto, comenzó a arder hasta quedar completamente calcinado. Las llamas se extendieron también a la vegetación de la cuneta. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Antequera lograron extinguir el fuego y, una vez recibida la autorización pertinente, procedieron a la excarcelación del cuerpo sin vida del conductor, que quedó atrapado en el interior del coche.

Horas después, ya de madrugada, entre la 1:40 y las 2:35, la dotación del CPB de Estepona intervenía en otro siniestro, esta vez en el kilómetro 1075 de la A-7, también dentro del mismo municipio. En este caso se trató de una colisión entre dos turismos, con un solo ocupante en cada uno. Los bomberos colaboraron con los servicios sanitarios del 061 para inmovilizar a uno de los conductores, que fue trasladado al hospital. Además, realizaron labores preventivas, neutralizaron vertidos y limpiaron la calzada para restablecer la seguridad vial.