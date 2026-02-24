La mujer que abandonó a su bebé en Málaga en la calle asegura que creyó que estaba muerta

La mujer que abandonó en Málaga a su bebé en la calle en octubre de 2023 ha asegurado este martes durante el juicio que creyó que estaba muerta, ya que después del alumbramiento se la acercó al pecho, no lloró y el brazo quedó colgando. El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados también ha estado sentado su pareja, ambos acusados de abandonar a su bebé recién nacida, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, escondida en unos matorrales, sin ropa, sin alimentarla y a la intemperie en octubre de 2023.

Los progenitores, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residieron en Córdoba, aunque posteriormente el padre se trasladó a Fuengirola y por ello se solían ver los fines de semana en Córdoba o Fuengirola. Durante su declaración, la acusada ha asegurado que ella desconocía que estuviera embarazada y que aunque vivía en Córdoba, el 13 de octubre había venido a Málaga a visitar a su pareja y estuvieron viendo un evento deportivo en la capital. Pasaron el día juntos y por la noche, cuando iban a irse a Fuengirola empezó a notar fuertes dolores y llamaron al 061 pero sin saber en un principio qué le ocurría, aunque el dolor fue a mas y fue cuando pensó que podía tratarse de un parto ya que le había pasado algo similar en su país, Paraguay, con su primer hijo.

El fiscal le ha preguntado si desconocía su embarazo y si no había tenido la regla y ella ha insistido que no notó nunca el embarazo, no tuvo cambios en su cuerpo y que además tenía reglas irregulares, algo que no le extrañó porque siempre le había ocurrido. Ha relatado que tuvo un dolor "muy intenso" y que llamaron no solo a la ambulancia, sino al hospital y a los bomberos, pero no mandaron a nadie, le dijeron que fuera a un centro sanitario, momento en que el dolor se recrudeció y tuvo que soltar el teléfono y dárselo a su pareja.

El acusado ha mantenido que él desconocía que estuviera embarazada, que el día de los hechos iba muy bebido y que además ella le había dicho que tenía otra relación, algo que la acusada ha negado en todo momento. Preguntado sobre por qué abandonaron a la bebé ha asegurado que estaba en shock y que no supo reaccionar en ningún momento, que no la ayudó en el parto y cuando tuyo la bebé, ella se lo llevó y lo dejó en algún sitio, pero que no sabía dónde y en qué condiciones.

La acusada ha reconocido que fue ella la que cogió a la bebé, que intentó que no tocara el suelo en ningún momento, que la tapó y la dejó abrigada y tapada al lado al lado de un parque, aunque no recuerda bien ese momento, que fue consciente de lo que hizo posteriormente. Ha mantenido que no dijo nada a nadie pero que si se interesó por la bebé y que se enteró de que estaba bien por las redes sociales.

Ambos han coincidido en que tras el evento deportivo fueron a coger un taxi para ir a Fuengirola pero que no había por lo que decidieron esperar cerca de la estación para coger un autobús. De madrugada, sobre las 3 horas del 14 de octubre, fue cuando empezó a sentirse mal, por lo que solicitaron asistencia médica, aunque finalmente no la consiguieron y la mujer terminó dando a luz a una bebé, sobre una plataforma de hormigón, en un lugar cercano a la estación de tren de Málaga. El fiscal mantiene que los procesados "decidieron de común acuerdo" abandonar a la bebé y la escondieron en unos matorrales situados a unos 400 metros del lugar del parto, con la intención de que muriera. La menor fue encontrada aún con vida entre unos arbustos por un viandante que oyó su leve llanto, sobre las 8.30 horas de ese mismo día, 14 de octubre, y la tapó inmediatamente para que no tuviera frío hasta que llegaron los servicios de emergencias.