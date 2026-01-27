Una mujer de unos 30 años muere al caerle una palmera por el viento en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del fallecimiento de una mujer a causa de la caída de una palmera por las fuertes rachas de viento. El suceso ha tenido lugar este mediodía en la céntrica Avenida Palma de Mallorca de la localidad, según ha precisado el Consistorio. La víctima tenía unos 30 años.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar de los hechos y, tras intentar reanimar a la afectada, no han podido más que certificar el fallecimiento. Asimismo también han acudido Policía Local y Bomberos. El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado su "más sentido pésame a la familia y seres queridos".

La provincia de Málaga está este martes en alerta amarilla por viento, lluvias y fenómenos costeros. Hasta el momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha registrado una quincena de incidencias, todas ellas por caída de ramas y árboles en mobiliario urbano. Según la sala coordinadora, la mayoría de ellas se han concentrado en el litoral de Málaga. También se han visto afectados hasta el momento municipios como Alhaurín de la Torre —activada la fase 1 del Plan Municipal de Emergencias—, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Benalmádena y la capital. A su vez, la Diputación de Málaga ha informado que el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado, hasta el momento, siete intervenciones.

Además, hay incidencias en algunas carreteras secundarias de la provincia como la MA-8301, de Estepona a Jubrique, y la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, por el desprendimiento de piedras, lodo y barro sobre la calzada, según ha precisado Diputación. Asimismo, han informado que la Dirección General de Tráfico (DGT) cortará la MA-8302 por la crecida del río Almarchal que ha provocado la inundación de un badén que lo cruza.