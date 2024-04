Advierten de "situación crítica" de mujeres con endometriosis por las "deficiencias" de la Unidad del Materno

La delegada de la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica (Adaec), Soledad Domenech, ha advertido este lunes de "la situación crítica" en la que viven las mujeres con endometriosis "ante las continúas deficiencias que viene sufriendo la Unidad de Endometriosis del Hospital Materno. Para visibilizar su queja, las afectadas se concentraron este lunes ante el centro sanitario.

En rueda de prensa, Domenech ha criticado que "el SAS está abandonando a las mujeres con endometriosis. Está despojando a la Unidad de todas las características por las cuales se compone una Unidad, frente a una interconsulta común".

De igual modo, ha lamentado "la no aplicación de los protocolos establecidos en 2009 y 2018 por el SAS y en 2013 por el Ministerio de Salud". Ha recordado que "se estima que la endometriosis afecta entre un 10% y un 15% de mujeres, lo que se traduce en más de dos millones de mujeres en España, 400.000 en Andalucía y alrededor de 84.000 en la provincia de Málaga".

Asimismo, han añadido que "en 2018 contábamos con una Unidad en Málaga que funcionaba y otra en Sevilla que empezaba su andadura, para poder atender a las más de 70.000 afectadas con endometriosis profunda en Andalucía. Hoy nos encontramos que la Unidad de Málaga hace aguas y que la de Sevilla es tan sólo un escenario sin contenido", ha apostillado.

Así, ha señalado que "creíamos que lo que habíamos conquistado en 2018 era un punto de partida para poder ser atendidas adecuadamente, pero ahora nos parece casi algo idílico". "Las consecuencias derivadas del incumplimiento de plazos y retrasos en citas son unos efectos irreparables para todas nosotras; ya que la cirugía y la intervención no puede ser la misma al haber avanzado la endometriosis en este tiempo, cambiando el tipo de intervención que necesitamos tras los retrasos", ha dicho.

En este punto, ha señalado que actualmente, el plazo en cirugías "supera los 180 días en los casos más graves, de endometriosis profunda --plazo en el que habría que repetir las pruebas por el avance de la enfermedad--. La endometriosis no está en la Ley de plazos como el cáncer, debido a la evolución y gravedad de la enfermedad". "Tenemos mujeres que salen y entran de la lista de cirugía sin que las llegan a intervenir, y cada vez que entran empiezan a realizar pruebas. Sin coordinación y sin llegar a ser atendidas en los plazos recomendados para que la enfermedad no avance", ha agregado.

Ha recordado, de igual modo, que "cuando hablamos de endometriosis, hablamos de una enfermedad que no sólo es cambiante, sino que cualquier retraso nos arrebata órganos. Es decir, las consecuencias que muchas mujeres vivimos serían evitables si la Unidad y el Servicio de Salud funcionara adecuadamente". Así, ha incidido en que "la realidad que vivimos en Andalucía, y concretamente en Málaga donde se encuentra la Unidad de Referencia, en relación a las cirugías multidisciplinares de endometriosis está completamente alejada de lo que debería ser, ya que éstas deberían realizarse por profesionales propios de la Unidad, tal y como reflejan las Guías aprobadas en Andalucía en 2009 y 2018 y por la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud' aprobada por el Ministerio de Salud en 2013, que contiene la información y protocolos necesarios para el abordaje de esta enfermedad".

Concretamente, "las mujeres con endometriosis en Málaga están siendo operadas desde ginecología general no desde la unidad especializada. Sólo está interviniendo ginecólogía cuando las endometriosis tienen que ser intervenidas no sólo por un/a especialista de endometriosis sino por esta especialista acompañada de especialistas de cada uno de los órganos afectados." A su juicio, "esto no sólo es una trampa mortal para las mujeres, que las dejan para una nueva cirugía o de avance irreparable de la endometriosis, sino que estas mujeres salen de la lista de espera y aparecen como intervenidas aunque no se les interviniera adecuadamente".

En relación con las endometriosis profunda con necesidad de cirugías multidisciplinares, ha dicho que "en 2018 se hacían cuatro cirugías al mes: dos de ellas con equipo multidisciplinar y otras dos multidisciplinares también pero con robot Da Vinci; y actualmente ya no se operan ni todos los martes ni con robot Da Vincci". "En 2018 se comprometieron a ampliar un día más las intervenciones, pero no solamente no se ha cumplido sino que se han dado pasos para atrás", ha lamentado. "Las enfermas de endometriosis vivimos en primera persona el hecho de ser discriminadas, considerando nuestra enfermedad como de segunda al ser una enfermedad que sólo afecta a las mujeres", ha concluido.

La respuesta del hospital

Por su parte, el Hospital Regional -del que depende la Unidad- ha señalado que durante el primer cuatrimestre de 2024 ha continuado "con normalidad" su programación tanto en la consulta como en la actividad quirúrgica compleja en relación con la Unidad de Endometriosis. Desde el centro sanitario han indicado en un comunicado que han sido intervenidas "26 pacientes por esta patología, por parte de los integrantes de la unidad en los procedimientos de alta complejidad, ocho de ellas destinadas desde otras provincias como son: Granada, Almería, Cádiz y Melilla".

Asimismo, han preciado que "en la consulta específica han sido atendidas durante este periodo, 403 pacientes, de las cuales 124 eran de primera consulta, y 40 de ellas remitidas de provincias de referencias y otras zonas". Además, han añadido, "se activó la unidad de ecografía de alta resolución específica de endometriosis profunda, que ha dado lugar a 156 estudios ecográficos/dinámicos en los últimos cuatro meses". Han añadido que el volumen de casos a los que se enfrenta la unidad "es elevado al ser centro de referencia de toda Andalucía oriental, además de Ceuta y Melilla".

Por ello, han incidido, "se ha puesto en funcionamiento el comité multidisciplinar de abordaje de endometriosis profunda compleja, con la finalidad de poder así atender las necesidades de las pacientes de manera más eficiente y eficaz, creando protocolos de actuación que faciliten el trabajo de los profesionales, y de líneas de trabajo que se traduzcan en un mejor servicio, con mayor accesibilidad y más confortabilidad".