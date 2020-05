Un total de 61 municipios de Málaga no registran casos de coronavirus en los últimos 14 días

Casi dos tercios de los 103 municipios de la provincia no han registrado casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Exactamente 61 pueblos. La mayoría pertenecientes a los distritos sanitarios de la Serranía y La Vega. Y también hay 35 localidades que siguen sin ningún caso desde que estalló la pandemia, coincidentes con esas dos comarcas. Y en ambas situaciones –sea desde el comienzo de contagios o desde los últimos 14 días– el interior está muchísimo menos castigado por el virus que el litoral.

Para pasar a la otra fase de la desescalada –la 1–, uno de los criterios que mira el Ministerio de Sanidad es que la incidencia esté por debajo de 10 nuevos positivos por PCR por 100.000 habitantes. Pues bien, en 61 municipios malagueños no hay ningún caso. Aunque se trata de pueblos en general pequeños de la comarca de Ronda y la Axarquía.

En el Distrito Sanitario Serranía hay 23 localidades que no han contabilizado ningún nuevo caso en los últimos 14 días. A saber: Algatocín, Atajate, Benadalid, Benarrabá, Genalguacil, Gaucín, Jubrique, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque, Alpandeire, Arriate, El Burgo, Cartajima, Cuevas del Becerro, Faraján, Igualeja, Júzcar, Montecorto, Parauta, Pujerra y Serrato.

En el Distrito Sanitario de la Axarquía hay otros 22 pueblos libres del coronavirus en las últimas dos semanas, según los datos de la Consejería de Salud. Son Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Sayalonga, Almáchar, Benamargosa, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Alfarnate, Alfarnatejo, Ríogordo, Frigiliana, Nerja, Arenas, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Periana, Salares, Sedella y La Viñuela.

En el Distrito Sanitario Valle del Guadalhorce hay seis localidades sin positivos en los últimos 14 días:Ardales, Carratraca, Casarabonela, Tolox, Yunquera y Guaro. En el de La Vega de Antequera son cinco los municipios libres del virus en las pasadas dos semanas. Se trata de Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Almargen, Sierra de Yeguas y Alameda. En el caso de la Costa del Sol occidental, sólo Manilva e Istán.

Totalán y Macharaviaya no han tenido nunca ningún caso, pero podrían tener limitaciones lastrados por Málaga

En el Distrito Sanitario Málaga, no registraron casos Totalán, Macharaviaya ni Moclinejo. Se da la circunstancia que estos municipios están incluidos dentro del área administrativa del distrito y podrían quedar afectados por la salida condicionada a la fase 1 que propone la Junta pese a que Totalán y Macharaviaya no han tenido ningún caso desde que comenzó la pandemia y Moclinejo, sólo uno, pero hace ya más de dos semanas. Sin embargo, por pertenecer al Distrito Sanitario Málaga, donde también están la capital, Rincón de la Victoria y Almogía, podrían verse afectados –si es que el Ministerio de Sanidad acepta la propuesta de la Junta– por los condicionantes para pasar de la fase 0 a la 1.

Con estos datos, 42 de las 103 localidades de la provincia son las que han tenido nuevos contagiados en las últimas dos semanas; mientras que las otras 61 se han mantenido libres del Covid. Y esos 42 municipios son generalmente los de la franja literal y los más poblados.

Pero hay 35 que no sólo no han tenido casos en los últimos 15 días. Es que no han registrado positivos nunca. Son 16 pueblos del Distrito Sanitario de la Serranía rondeña, 14 del de la Axarquía, dos del Valle del Guadalhorce, otros tantos del Distrito Málaga y sólo uno de la Costa del Sol occidental: Istán.