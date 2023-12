El musical 'Tocando nuestra canción', dirigido por Antonio Banderas se estrena en junio en el Teatro del Soho

El estreno del cuarto musical del Teatro del Soho CaixaBank llegará en junio de 2024 con Tocando nuestra canción, un espectáculo dirigido por Antonio Banderas y protagonizado por Miquel Fernández y María Adamuz sobre el exitoso clásico de Broadway. Los ensayos de esta nueva producción que pondrá el broche de oro a la temporada en el Soho comenzarán en primavera.

Tocando nuestra canción, con libreto de Neil Simon, música de Marvin Hamlisch, letras de Carole Bayer Sager y traducción de libreto y canciones de María Ruiz, es una comedia musical romántica, tierna y disparatada, que narra la divertida relación entre Vernon Gersch, un compositor de éxito y un fracaso en lo sentimental, y Sonia Walsk, una letrista desconocida, enganchada a una relación tóxica con su ex novio, a quien no es capaz de dejar del todo.

Según detallan desde el Teatro del Soho CaixaBank, se trata de un espectáculo que estuvo nominado a los Premios Tony en cuatro categorías incluido mejor musical y a los prestigiosos Drama Desk con cinco nominaciones.

Para esta producción, las partituras de Marvin Hamlisch, compositor de 'A Chorus Line', serán interpretadas en directo bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich, y el equipo creativo contará con grandes profesionales de la escena teatral como Alejandro Andújar en la escenografía y vestuario, Juan Gómez-Cornejo y Carlos Torrijos en la iluminación, Roc Mateu en el sonido y Borja Rueda en la coreografía. En la videoescena estará Francesc Isern.

Las entradas para asistir a la puesta en escena de Tocando nuestra canción están ya disponible en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, con un precio que oscila entre los 22 y los 64 euros.

Amor y humor como medicina para los tiempos que corren

Tras las producciones propias de A Chorus Line, Company y Godspell, el Teatro del Soho Caixabank prepara su cuarto montaje, esta vez con menos actores sobre el escenario pero con el amor también como uno de sus hilos conductores.

"¿Es posible mantener una relación profesional de éxito estando enamorados? ¿Podrán atar en corto sus egos y sus miedos? ¿Se puede mantener una relación romántica sin haber soltado la anterior? Por intentarlo que no quede", explican desde la organización. Si no hay más remedio, los protagonistas vivirán su inusual historia de amor acompañados por la sombra de un desquiciante ex novio, y con pensamientos en forma de chicos y chicas de por medio.

Se trata, aseguran, de "un musical fresco y alocado, lleno de humor sobre el mundo de las relaciones, que nos empuja a reírnos de nuestras propias inseguridades y miedos, de nuestros éxitos y fracasos". Y añaden que es un viaje musical lleno de ritmo y carcajadas, de ternura y emoción, cuyo vehículo es la sonrisa de principio a fin. Amor y humor como medicina para los tiempos que corren.