La natalidad en Málaga sigue cayendo en picado y baja un 21% con respecto a 2016

A falta de un mes para poder tener el cómputo completo, con los datos de enero a noviembre recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, podría afirmarse que 2023 va a marcar un hito histórico en cuanto a nacimientos se refiere en la provincia de Málaga. Pero no al alza, sino a la baja. La tendencia descendente de los últimos tiempos se acentúa con una caída pronunciada y 406 nacimientos menos que en el mismo periodo de 2022. En total, en los once primeros meses del año nacieron 10.791 bebés frente a los 13.735 de 2016, lo que supone más de un 21% de descenso de la natalidad en algo más de un lustro.

En la gráfica que contiene los datos acumulados de enero a noviembre desde 2016 a 2023, se muestra la bajada de los recién nacidos en Málaga de forma rotunda. Salvo en 2021, que supuso una mínima recuperación con respecto a 2020, año en el que los alumbramientos cayeron aún más a causa de la pandemia, el resto no ha hecho más que descender. Pero es que en 2023, los resultados son peores que durante la gran crisis del Covid. De hecho, en once meses de 2020 hubo 11.545, que son 754 niños más que en el mismo periodo de 2023.

Según los datos por meses, desde octubre de 2022, cuando se registraron 1.097 nacimientos en la provincia de Málaga -130 menos que en el pico de agosto de 2019, mes en el que nacieron 1.227 bebés-, la tendencia fue descendente, con una caída significativa hasta los 889 nacimientos en febrero de 2023. Se recuperó en marzo hasta los 960 y volvió a bajar hasta 906 y 917 en los dos meses siguientes. En junio se produjo una subida hasta los 999, bajó un poco la cifra en julio y subió en agosto hasta los 1.022.

Después de otro pico descendente, que llegó a los 938 en septiembre, los dos últimos meses de 2023 de los que hay registro, octubre y noviembre, supusieron el mayor crecimiento del año pasado, a falta de los datos de diciembre. Se pasó a los 1.072 alumbramientos en octubre, y 1.101 en noviembre. Aún así, este mes se produjeron 126 nacimientos menos que en agosto de 2019.

A pesar de la tendencia al alza de los meses de octubre y noviembre de 2023 (en octubre hubo 53 más que en el mismo mes de 2022 y en noviembre tan solo 4 más), en la mitad de los meses las cuentas con respecto al mismo mes del año anterior han sido negativas, con septiembre como punto máximo, en el que se produjeron 128 nacimientos menos que en septiembre de 2022.

En relación a otras provincias españolas, Málaga es la sexta con mayor número de nacimientos en el mes de noviembre, aunque Madrid multiplica por cuatro la cifra de la provincia andaluza. Además de la capital de España, encabezan la lista de natalidad las ciudades de Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia y Alicante. Todas ellas están por delante de Málaga en nacimientos en noviembre de 2023.

Esto no solo ocurre en Málaga. España ha registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España se han producido casi 81.000 nacimientos menos de enero a noviembre de 2023 que en el mismo periodo de 2016. De hecho, desde 2015 la gráfica de nacimientos en España sigue cayendo considerablemente mientras que las defunciones subían. En 2022 hubo 329.251 nacimientos frente a las 465.417 muertes. Sin embargo, en todo 2023 -hasta el 31 de diciembre- fallecieron en España 433.533 personas, casi 27.000 menos que en 2022, lo que supone la cifra más baja desde 2019, según la estimación del INE.

En cuanto a la edad de las mujeres, los datos del INE indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos). Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.