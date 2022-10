La niebla, protagonista de la jornada en el litoral de Málaga

Parecía que iba a llover, pero en Málaga no se ha mojado ni el suelo. Las nubes y la niebla han sido protagonistas de la jornada de este jueves, que han ensombrecido el cielo y no han dejado salir el sol sin proporcionar lo que más falta hace, el agua. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, aunque más probables en el norte de la provincia al final del día.

Las brumas y los bancos de niebla en el litoral han sido la tónica dominante durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Se han repetido desde la costa más occidental hasta la oriental. En el mapa publicado por la Aemet, con la caída de la noche se pueden registrar chubascos en la comarca de Antequera y la Serranía de Ronda.

En cuanto a las temperaturas, las máximas han seguido altas en Málaga capital y en Vélez-Málaga, con 28 grados. En el resto de la provincia no han bajado de los 26 grados.

Para este viernes, no serán tan persistentes los bancos de niebla, aunque habrá nubes bajas matinales y brumas en el litoral. En el resto, se esperan intervalos de cielos nubosos con predominando las nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la provincia al principio del día y las temperaturas mínimas irán descenso. Las máximas seguirán sin cambios o, incluso, pueden subir en el interior. Los vientos serán variables flojos, predominando el poniente en el litoral.

De cara al fin de semana, el mapa del sábado presenta cielos despejados, con algunas nubes altas y temperaturas máximas que seguirán oscilando entre los 26 de Ronda y los 29 de Vélez-Málaga. El domingo parece que aumentará la nubosidad pero sin rastro de lluvia. Ni una sola gota pintada dentro del límite provincial.