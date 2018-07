"Los niños se han chivateado, ahora vamos a seguir robando nosotros"

Iban a acceder a los calabozos cuando los policías locales se vieron sorprendidos por las manifestaciones de uno de los detenidos: "Los niños se han chivateado, cuando los cojamos le vamos a dar una paliza que no veas, no me importa que venga el padre o quien sea". Y añadió: "Ahora vamos a seguir robando nosotros, ya no nos importa que nos cojáis otra vez".

La Policía Local ha detenido a dos individuos naturales y vecinos de Málaga, uno de ellos menor de 17 años y el otro de 20, que presuntamente utilizaban a niños para cometer robos en las playas de la capital. Un tercer individuo supuestamente implicado en los hechos ha sido plenamente identificado por los agentes. A estos se les investiga como presuntos autores de un delito de hurto agravado al que se le suma un presunto delito de amenazas a menores, según la Policía Local.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:00 del martes, en la playa de La Malagueta, donde una dotación de la Policía se percató de la presencia de varios individuos a los que conocían por su amplio historial delictivo.

Los efectivos observaron cómo varios integrantes del grupo, compuesto por seis varones, eran niños, así como que todos recorrían una y otra vez el paseo marítimo. Los agentes vieron que siempre los tres de mayor edad se quedaban en el muro que delimitaba la zona de playa, mientras que los niños se adentraban en la arena y se acercaban hacía el lugar en el que estaban las pertenencias de los bañistas, aprovechando que estos estuviesen en el agua o descuidados..

La Policía se percató de cómo los tres individuos de mayor edad le hacían indicaciones a los niños para que se dirigiesen hacia unas toallas cuyos dueños no estaban cerca.