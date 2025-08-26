Nintendo también formará parte de la Comic-Con de Málaga

Cuenta atrás para la San Diego Comic-Con de Málaga 2025. Los últimos anuncios desvelaron a un listado de actores de las franquicias de AMC Network, The Walking Dead y Anne Rice Inmortal. Y esta semana han dado a conocer que Nintendo, la empresa japonesa de videojuegos que cuenta entre sus franquicias con Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pokémon, también participará en la primera edición de la convención en la Costa del Sol. Desde la organización han anunciado esta incorporación, destacando que esta empresa trae "un universo de diversión, aventuras e imaginación que llega para hacerte vivir experiencias inolvidables".

No será la única representación del sector de los videojuegos en la Comic-Con de Málaga. Otra empresa ya anunció su presencia en el evento, Bandai Namco, que cuenta entre sus títulos con Tekken, Elden Ring, Pacman y Dragonball. También habrá representación DC, con su presidente Jim Lee y de Marvel con la ilustradora Peach Momoko. Sin olvidar el mundo del cosplay, pues también estará en la convención la artista Yaya Han.

Invitados de 'The Walking Dead' y 'Anne Rice Inmortal'

La organización desveló algunos de los invitados que acudirán para los paneles de dos de las franquicias de AMC Network: The Walking Dead y Anne Rice Inmortal. Del universo de zombis, vendrá el actor Norman Reedus, cuyo personaje da nombre al último spin-off, Daryl Dixon. Acudirá otra actriz protagonista de esta historia, Melissa McBride, así como personalidades españolas que participan en la producción: Eduardo Noriega y Óscar Jaenada. Del mundo de Crónicas Vampíricas, acudirá el actor protagonista de la última serie, Talamasca, el australiano Nicholas Denton.

Menos de un mes para la Comic-Con

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá este evento durante cuatro días, entre el viernes 25 y domingo 28 de septiembre.

Aún no se han dado a conocer horarios ni programa del evento. Aunque desde la organización se adelantó que habrá más de "300 horas de contenido exclusivo, estrenos, paneles, cosplay y experiencias inmersivas".