Noelia, una de las policías que salvó la vida a un hombre con un paro cardíaco en Málaga: "Sólo piensas en que salga adelante"

"Sólo piensas en que salga adelante". La actuación policial duró apenas unos minutos, pero marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Tres policías nacionales de la Comisaría de Distrito Norte han salvado la vida a una persona que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando caminaba junto a su esposa hacia el centro de salud. Ocurrió en la avenida Simón Bolívar.

Los agentes se dirigían a revisar unas cámaras en el transcurso de una investigación en curso cuando la escena les cortó el paso. Un hombre se había desplomado en plena calle, ni respiraba ni atendía a ningún estímulo. “Mi compañero Manuel fue el primero en darse cuenta de que el hombre se caía, así que detuvimos el coche y corrimos hacia él”, relata en conversación con este periódico Noelia.

Noelia y Alberto —en prácticas, con apenas una semana en el grupo— iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras el tercer agente avisaba a la sala operativa para solicitar asistencia sanitaria urgente. Gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el ciudadano recuperó la respiración y el pulso in situ. “Empezamos con las compresiones torácicas… no piensas en nada más, solo en conseguir que vuelva”, recuerda la agente. Tras varios segundos eternos, el hombre emitió una bocanada agónica. Un soplo mínimo.

A la llegada de los sanitarios, también se incorporó una patrulla de la Policía Local equipada con un desfibrilador. “Se lo comentamos a los médicos y lo usaron de inmediato. Pudieron estabilizarlo”, explica Noelia. Félix —así se llama el varón— permaneció casi una hora tendido en el suelo, atendido por los equipos de emergencia. Cuando fue introducido en la ambulancia, los agentes presenciaron el momento que jamás olvidarán: “Vimos cómo abría los ojos. Había recuperado la conciencia y preguntaba dónde estaba”.

El individuo fue trasladado al hospital Regional, donde quedó ingresado. Los agentes acompañaron a su esposa en todo momento. Dos días después, Noelia volvió a contactarla para interesarse por su estado. “Nos dijo que le habían hecho un cateterismo porque tenía varias venas obstruidas. Estaba estable y eso es la mayor satisfacción que te puede dar este trabajo”, relata.

Los sanitarios confirmaron después que había permanecido dos minutos en parada cardiorrespiratoria. “En ese momento se pierde completamente la noción del tiempo”, cuenta Noelia, que reconoce que gracias al trabajo conjunto de todas las partes implicadas "salió adelante”.

No era la primera reanimación en la carrera de la agente, que previamente estuvo destinada en Seguridad Ciudadana en Madrid. Lleva dos años en Málaga, ahora en labores de investigación, aunque aquella tarde le tocó, una vez más, enfrentarse a una situación límite. “Es lo mejor que te puede pasar: ver que alguien vuelve a la vida delante de ti”, señala.

Félix continúa recuperándose. Y en Málaga tres policías saben que, ese día, en esa avenida, la diferencia entre la vida y la muerte dependió de reaccionar a tiempo.