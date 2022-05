“En las notarías vemos odio con las herencias y los divorcios, pero también perdón”

Más de 400 profesionales se han reunido esta semana en Málaga dentro del XII Congreso Notarial Español, que ha analizado las claves de cómo afrontar el envejecimiento y la dependencia desde todos los puntos de vista. Han sido unos días muy intensos pero el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha encontrado un hueco para conceder una entrevista a este diario.

–¿En qué momento se encuentra el sector de la notaría?

–En un momento de cambio. Estamos en un proceso de transformación digital para el que afortunadamente estamos preparados porque hace más de 20 años creamos un centro tecnológico y desarrollamos aplicaciones para un funcionamiento digital dentro lo que hoy en día es posible.

–¿Qué se puede hacer?

–Todos los notarios españoles, incluso los que están en pueblos de menos de 500 habitantes, tenemos los mismos medios tecnológicos, estamos conectados entre nosotros y disponemos de una sede electrónica absolutamente segura porque actúa en un circuito cerrado, en el sentido de que únicamente se mandan los documentos desde la sede electrónica a las administraciones públicas y los juzgados.

–Y ahora quieren dar un paso más con un portal del ciudadano.

–Sí, tenemos mucha ilusión. Queremos que esa sede electrónica pueda ser utilizada por los ciudadanos y los empresarios. Por ejemplo, se podrá cuando haya un cambio normativo mandar una copia electrónica autorizada al teléfono móvil de la persona interesada de forma que no necesites ir con el papel a la notaría sino que puedas hacerlo directamente con el móvil. Esto lo tenemos ya operativo y cuando la ley lo permita lo pondremos a disposición de todos.

–Siempre se ha dicho que hay que estudiar mucho para ser notario. ¿Sigue siendo así?

–Es muy difícil acceder a la oposición, es muy duro. Son años de mucho sacrificio y estudio, pero la verdad es que el ejercicio de la profesión es estupendo. Te prende en el corazón.

–Muchas familias con hijos con una discapacidad y dependencia acuden a los notarios para organizar su futuro con dignidad. ¿Qué soluciones le están dando desde el punto de vista jurídico a los padres?

–Hay varias. Muchas de ellas son muy técnicas, pero para empezar está la posibilidad de acudir a los patrimonios protegidos que es una figura que permite ir alimentando un patrimonio para un hijo o hija con discapacidad con algunos beneficios fiscales y en algunas ocasiones puede permitir que esa persona con discapacidad pueda desarrollar su vida de forma adecuada. También están los testamentos, donde hoy en día se le puede dejar todo si se desea a la persona con discapacidad; se puede establecer que tenga prácticamente todo pero que cuando fallezca, si no tiene hijos, que vaya a sus hermanos; se pueden establecer cláusulas de administración como dejar bienes a la persona con discapacidad y prever que sean administrados por otra persona. Todo esto siempre bajo la premisa de respetar, en la medida de lo posible si la puede mostrar, la voluntad de la persona con discapacidad. Es algo consustancial a la dignidad de la persona que tiene discapacidad.

–Habla usted de los testamentos. Muchas personas siguen sin hacerlo porque les da como mala espina. ¿Lo están fomentando en las notarías?

–La pandemia ha traído como consecuencia que personas jóvenes acudan a las notarías a hacer testamentos. Normalmente es algo que se plantea cuando ya eres mayor y quieres ver qué haces con los ahorros o cómo ayudas a tus hijos. Los testamentos de personas jóvenes se están produciendo cada vez más y eso es bueno. Cuando uno no tiene hijos no suele preocuparle, cuando se tiene pareja empieza a preocupar y cuando se tiene hijos sí debe preocupar. Y no digamos ya si se tiene alguna enfermedad grave. Hay que prevenir las cosas cuando uno se encuentra bien, sin la angustia de esperar al final como ocurre muchas veces.

–Tras la pandemia se están dando casos de abuelos y padres que quieren desheredar a sus nietos o hijos por haberse sentido abandonados.

–Es un tema complejo. El Tribunal Supremo ha flexibilizado la desheredación en la medida en que incluye como causa el maltrato psicológico cuando en el Código Civil solamente estaba previsto el maltrato físico. El psicológico es la desatención, no estar con las personas mayores, no visitarlas... Eso es una causa de desheredación que se está utilizando en algunos testamentos. Las asociaciones de mayores dicen que están recibiendo peticiones, pero es difícil de saber porque el testamento queda entre el testador y el notario. Sí se pueden dar más ahora, pero también se puede dar el perdón, que es una figura muy bonita y que está prevista en el Código Civil. En las notarías vemos muchos sentimientos con las herencias, de ofuscación, de indignación, de odio -muchas veces a consecuencia de un divorcio- y otras veces de verdadera generosidad como perdonar al que te ha ofendido.