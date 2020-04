El novio de Dana Leonte dice que no puede pagar la fianza de 25.000 euros y pide que se la rebajen

El novio de Dana Leonte, investigado por un delito de homicidio a raíz de la desaparición de su pareja en Arenas (Málaga) el pasado 12 de junio, ha pedido que le bajen la fianza de 25.000 euros a 6.000 al no disponer de recursos económicos con los que hacer frente a dicho dinero.

Dicha petición, realizada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez-Malaga, ha sido calificada por la letrada de la acusación particular, ejercida por el hermano de Dana Leonte, de "indignante" ya que "se jactan públicamente de que tienen medios", según el escrito que ha remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso Efe.

"El colmo de la indignación para esta parte es que la hermana del investigado anuncia en las redes que tienen reunidas más de 19.000 euros, pero que van a pedir que les reduzcan la fianza", se señala en el escrito.

El abogado que representa al investigado también ha hecho la petición de la rebaja de fianza a la Audiencia Provincial, pero el Tribunal le ha indicado que no es competencia de dicho órgano de segunda instancia y que debe solicitarlo ante el instructor.

Debido a ello, el representante legal del novio de Dana Leonte lo ha vuelto a solicitar pero al juzgado de primera instancia y en el escrito, al que ha tenido acceso Efe, afirma que la familia de su cliente es "humilde" y no pueden conseguir dicha suma, pese a que la hermana dice lo contrario en las redes sociales.

La acusación particular ha sido emplazada por el juzgado para que se manifieste sobre la petición de rebaja de fianza y en dicho escrito no solo aporta prueba fotográfica de lo que ha dicho la hermana sino que además enumera una serie de ingresos de la familia que demuestran la posición económica de los mismos. La acusación particular también recuerda que el investigado ha contratado los servicios de un abogado y no ha acudido a la designación de uno del turno de oficio.

Respecto al alto apoyo familiar, al supuesto trabajo que tiene y que no existe riesgo de fuga, la acusación particular subraya "no aporta el contrato de trabajo", además de destacar que la propia madre del investigado denunció a su hijo por amenazas y solicitó una orden de alejamiento.

También afirman que hay que tener presente "la potencial peligrosidad del imputado, pues no sólo ha causado presuntamente la muerte de una persona, sino que le constan cuatro antecedentes por delitos de violencia de género a otras mujeres distintas, lo que sugiere un perfil violento en su personalidad".

Recuerda la acusación que los hechos por los que se le investigan son "de muy relevante gravedad" que pueden llegar a comportar pena de prisión de hasta quince años, por lo que el riesgo de fugo "resulta inherente".

El novio de Dana Leonte ingresó en prisión provisional el pasado 28 de septiembre por la desaparición de su pareja el 12 de junio en Arenas y después de que se encontrara un fémur de la mujer en el campo, a unos kilómetros de la vivienda familiar.