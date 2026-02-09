Detectado un nuevo terremoto de magnitud 3,1 en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera

Un terremoto de 3,1 de magnitud y con epicentro en Cortes de la Frontera, en la sierra de Málaga, se ha producido este lunes. Ha sido detectado a las 9:07 y se ha producido a una profundidad de un kilómetro. Este domingo se produjo otro pequeño seísmo con epicentro en este mismo municipio, y un segundo en El Bosque, en Cádiz. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) ha analizado la serie de seísmos que comenzó el 3 de febrero, movimientos que se concentran en un área de 35 kilómetros de diámetro y que han sido sentidos por la población.

Según los expertos no se han encontrado evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con la serie de terremotos registrados al sureste de la provincia de Málaga y en Cádiz. Diversos movimientos telúricos se están registrando estos días en puntos entre las provincias de Málaga y Cádiz y coinciden con el paso de las borrascas, que están dejando intensas lluvias. Pero segúnn los especialistas, "no hay ningún dato ni ninguna evidencia científica que nos permita relacionar estos terremotos con el evento meteorológico extremo" que está sufriendo especialmente Andalucía.

Cabe recordar que expertos están sobre el terreno en los municipios a petición de la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, y cuya actuación está enmarcada en el operativo del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. En declaraciones a Europa Press, el geólogo del Instituto Geológico y Minero de España Raúl Pérez, del IGME-CSIC, ha explicado que "estamos analizando la serie sísmica desde que empezó" a principios de febrero, "que fue cuando empezó a salir esta serie" y "no hay ningún dato ni ninguna evidencia científica que nos permita relacionar estos terremotos con el evento meteorológico extremo que están sufriendo ahora las provincias de Málaga, Cádiz, etcétera".

"No hay ninguna evidencia", ha remarcado, al tiempo que ha explicado que "hemos hecho diferentes tipos de análisis". En concreto, en primer lugar han comparado esta serie sísmica con otras series sísmicas en la misma zona en diferentes épocas y "son exactamente iguales".

Al respecto, ha señalado que "la sismicidad regional de la zona no presenta ninguna anomalía". Así, ha subrayado que "si esto fuese debido a las lluvias extremas que está habiendo en la zona o a la infiltración del agua en el terreno, tendrían que presentar una desviación los datos frente a otras crisis sísmicas en la misma zona y no lo presentan", reiterando que "presentan los mismos parámetros sísmicos".