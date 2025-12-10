Nuevo terremoto en Málaga, con epicentro en Iznate

Málaga vive de nuevo un terremoto, cinco días después del último seísmo. Aunque en esta ocasión la magnitud ha sido menor, de 2.5 en la escala Richter. El epicentro ha tenido lugar en Iznate, a una profundidad de 19 kilómetros. El temblor tuvo lugar por la mañana, a las 9:18 horas del miércoles 10 de diciembre, según ha registrado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El anterior episodio sísmico se vivió al inicio del puente, el viernes 5 de diciembre. El epicentro de este fue Fuengirola, también se produjo por la mañana, aunque su magnitud fue mayor, de 4.9, y se produjo a 77 kilómetros de profundidad, con un nivel 3 de intensidad.

En las últimas semanas, se han vivido más episodios sísmicos, aunque el vivido el pasado 5 de diciembre fue el de mayor envergadura registrado en los últimos años. Cuatro días antes, el 1 de diciembre, se registró otro sismo, de magnitud 3.2, con epicentro en Estepona. Estos son solo ejemplos de los movimientos que suelen registrarse en esta zona, que se encuentra entre dos placas tectónicas, la de África y la de Euroasia.

Zona de movimientos sísmicos

La provincia de Málaga se encuentra junto a la Falla de Alborán, por lo que no está exenta de que se produzcan temblores con alguna frecuencia, si bien no es algo habitual.

La Falla de Alborán se refiere al sistema de fallas activas en el Mar de Alborán, ubicado entre las placas tectónicas de África y Eurasia, que es responsable de la actividad sísmica en la región. Estas fallas, que incluyen estructuras como las fallas de Averroes y Carboneras, son capaces de generar terremotos de gran magnitud y tsunamis. Y de forma "diaria", registran movimientos sísmicos.

Cómo actuar ante un terremoto

El Instituto Geográfico Nacional aconseja que durante un seísmo, es importante mantener la calma. Si se está dentro de viviendas o espacios cerrados, hay que alejarse de ventanas, muebles y lámparas. En el exterior, distanciarse de edificios, muros y postes eléctricos. En el caso de que se esté conduciendo, parar en un lugar seguro y poner las señales de emergencia.

Después del terremoto, la recomendación es cerrar llaves de agua, luz y gas. No es aconsejable usar los ascensores, sino emplear las escaleras. También hay que apagar fuegos, en caso de ser necesario iluminarse hacerlo con linternas y no entrar en edificios dañados.