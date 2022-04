El puerto de Málaga recibirá el sábado al barco de turistas más grande del mundo

Este sábado, el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, considerado como el buque de crucero más grande del mundo visitará el puerto de Málaga. Realizando un viaje trasatlántico de 14 días que, desde Fort Lauderdale lo posicionará en Barcelona, el quinto buque de la denominada Clase Oasis visitará las instalaciones crucerísticas malacitanas en lo que constituirá su primera escala europea.

Inmerso en una serie de cifras superlativas, este buque, terminado de construir en los astilleros italianos de Fincantieri en enero de este año, mantiene la filosofía de sus cuatro hermanos de clase que ya han visitado las aguas malagueñas. Con 362,04 metros (el Harmony of the Seas según las más estrictas mediciones tiene 362,12 metros), el Wonder of the Seas es el barco de turistas con un mayor registro bruto dentro de la flota crucerística internacional.

Sus 236.857 toneladas (capacidad o volumen total de todos los espacios que se encuentran por debajo de la cubierta superior del buque más los espacios cerrados que se disponen en la superestructura), confieren a este barco el título del buque de crucero más grande del mundo; una circunstancia que va acompañada de otras especificaciones que lo significan.

Con 18 cubiertas y una capacidad máxima para 6.899 pasajeros, el Wonder, que dispone de 2.867 camarotes de diferentes categorías, manteniendo la estructura de vecindarios o zonas temáticas propios de los barcos de esta clase, añade una nueva área, un octavo vecindario que, bajo la denominación Neighborhood alberga una serie de suites que se acompañan de una terraza privada y un restaurante; un espacio para pasajeros VIP similar a los que ya disponen algunos barcos de navieras tales como Norwegian Cruise Lines o MSC Cruceros.

Disponiendo de 22 restaurantes y 11 bares además de las más variadas opciones de ocio, el buque que llegará este sábado a Málaga oferta como novedades un bar de estilo sureño norteamericano y otro con vistas panorámicas.

También, un gran parque infantil al aire libre y una suite familiar de dos pisos y ocho plazas constituyen lo más novedoso del Wonder of the Seas; una ciudad flotante donde faltan días, como dice Royal Caribbean, para disfrutar de todas las amenidades que ofrece este buque.

Tras su escala de este sábado que se prolongará entre las 08:00 y las 18:00, el barco de turistas más grande del mundo regresará a las aguas malagueñas el 30 de octubre.

