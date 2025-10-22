El octogenario que se disparó antes de su desahucio en Torremolinos no había pedido asistencia

Albert B., el hombre de 83 años que falleció este martes en Torremolinos tras dispararse en la cabeza antes de que le desahuciasen, no había comunicado su situación a los servicios sociales del municipio costasoleño. Desde el Consistorio han confirmado que no sabían su situación y que se activó el protocolo al conocer el caso.

Desde el Ayuntamiento han mostrado "sincera desolación por lo sucedido" y han recordado que cualquier mayor o persona conocedora de una situación de riesgo de exclusión puede dirigirse a los Servicios Sociales y se le facilitarán todos los medios posibles para tratar de resolverla.

Han detallado que, tras tener conocimiento de los hechos, se activó el protocolo establecido y "se pudo confirmar que no había comunicado su situación ni había solicitado asistencia en los Servicios Sociales, lo cual no es excluyente para que el compromiso de este ejecutivo local nos impulse a continuar adoptando medidas para combatir la soledad o cualquier otra situación de vulnerabilidad, como la creación de un sistema de comunicación y gestión de alertas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la comunicación, la coordinación y la participación ciudadana".

También han recordado que el Ayuntamiento de Torremolinos dispone de una Oficina de Atención a las Personas Mayores y Dependientes que, en estos casos, actúa con carácter de urgencia para ofrecer una alternativa habitacional a través de la ocupación de una plaza pública, ya sea por dependencia o por situación de exclusión social. Unas medidas que están activas para mayores de 60 años en casos como el acontecido.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, además de compartir el pésame que también han expresado desde el Ayuntamiento costasoleño, ha subrayado la importancia de poner "a disposición en tiempo y forma estos casos de los derechos sociales" para que se les pueda "ofrecer una salida". "Detrás de un desahucio no está el final del camino, estamos las administraciones para encontrar una solución". Navarro ha explicado que "hubiera sido difícil ayudarle [al octogenario] in extremis sin tener conocimiento del caso".

Preguntada sobre los casi cuatro desahucios diarios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la provincia durante el primer semestre del año ha indicado que los casos "se van atendido según van llegando" y que no todos los casos de desahucio "llevan aparejados una asistencia social". Eso sí, ha subrayado que "los que tienen una situación muy perentoria entrarán por los canales de ese servicio social pueden tener una adjudicación directa" de VPO.